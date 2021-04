Covid, oggi 21.261 nuovi casi e 376 morti: il bollettino del 3 aprile 2021

Covid Italia, bollettino oggi 3 aprile 2021: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi Casi: 21.261 Decessi: 376 Tamponi effettuati: 359.214 Terapie intensive: +10 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 564.855 Casi totali: 3.650.247 Decessi: 110.70 Guariti: 2.974.688



In Italia oggi, venerdì 3 aprile 2021, si registrano 21.261 nuovi positivi e 376 morti. Ieri c’erano stati 21.932 nuovi casi e 481 morti. In totale sono stati effettuati 359.214 tamponi. Il tasso di positività è calato al 5,9 per cento rispetto al 6,6 di ieri.

Rispetto alle terapie intensive, sono 234 i nuovi ingressi (ieri erano stati 232) e 3.714 i pazienti ricoverati (+10). I ricoveri ordinari proseguono invece la discesa con 215 unità in meno (ieri -245) e 28.489 in tutto.

