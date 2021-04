Covid Italia, bollettino oggi 4 aprile 2021: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi Casi: 18.025

Decessi: 326

Tamponi effettuati: 250.933

Terapie intensive: -11

I numeri della pandemia Attualmente positivi: 569.035

Casi totali: 3.668.264

Decessi: 111.030

Guariti: 2.988.199

In Italia oggi, domenica 4 aprile 2021, si registrano 18.025 nuovi positivi e 326 morti. Ieri c’erano stati 21.261 nuovi casi e 376 morti. In totale sono stati effettuati 250.933 tamponi (ieri erano stati 359.214). Il tasso di positività sale al 7,1 per cento rispetto al 5,9 per cento di ieri.

Rispetto alle terapie intensive, sono 195 i nuovi ingressi (ieri erano stati 234) e 3.703 i pazienti ricoverati (ieri 3.714, -11). I ricoveri ordinari proseguono la discesa con 57 unità in meno (ieri -215) e 28.432 in tutto.

