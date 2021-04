Roma, caos vaccini a Tor Vergata: anziani rimasti senza dose nel pomeriggio di Pasqua

Nel pomeriggio di oggi, 4 aprile 2021, circa 80 persone hanno trovato il centro vaccinazioni del Policlinico di Tor Vergata chiuso nonostante fossero state convocate almeno due settimane fa per ricevere la propria dose presso la struttura. Un operatore sanitario dell’Ospedale aveva riservato un appuntamento tramite il portale ufficiale di Tor Vergata per i genitori di 73 e 75 anni alle 16.20 e alle 16.50 di oggi. Una volta sul posto, però, i due non hanno trovato nessuno, salvo le guardie giurate. “Non sapevano niente. Hanno detto che era tutto chiuso”, racconta l’uomo a TPI.

“L’appuntamento era alle 16.20, ma hanno chiuso le porte alle 13 senza avvertire. La gente era arrabbiatissima. C’erano anziani sulla sedia a rotelle“, spiega. Davanti al centro vaccinazioni nessuno ha dato spiegazioni della chiusura, e nessuna delle persone presenti era stata avvertita prima della sospensione delle attività, né telefonicamente né tramite mail. “Molti erano genitori di infermieri che lavorano a Tor Vergata. Ci chiediamo, chi ha autorizzato la chiusura? Perché nessuno è stato avvisato? Hanno deciso di fare festa perché è Pasqua?”, si è chiesto l’operatore.

“Il secondo Ospedale più grande di Roma sospende i vaccini senza preavviso. Neanche un sms, una email, un cartello”, protesta su Twitter un caregiver, che aveva accompagnato la nonna di 80 anni per ricevere la prima dose. “Prima di oggi non eravamo riusciti a prenotare”, racconta. Dopo una richiesta di spiegazioni, l’Ospedale ha fatto sapere che la Regione aveva emesso prenotazioni errate per il pomeriggio di Pasqua. Nonostante la richiesta del Policlinico, questa non aveva provveduto a cancellare e riprogrammare gli appuntamenti. Chi è rimasto senza dose dovrà recarsi nuovamente al Policlinico di Tor Vergata martedì 6 aprile.

Nel frattempo le altre strutture della Regione hanno continuato a somministrare i vaccini anche a Pasqua. Nel Lazio fino ad ora sono state distribuite 1.131.013 dosi, l’86 per cento di quelle consegnate. Ma non agli anziani che attendevano la propria a Tor Vergata nel pomeriggio di oggi.

