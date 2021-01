Covid, le ultime notizie di oggi (30 gennaio 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Mentre la campagna di vaccinazione, che nelle prossime settimane si arricchirà anche del siero sviluppato da AstraZeneca approvato ieri dall’Ema, prosegue seppur tra numerose difficoltà, l’epidemia di Covid non accenna ad arrestarsi con i casi che ormai hanno superato i 100 milioni in tutto il mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, sabato 30 gennaio 2021, aggiornate in tempo reale:

 

LA DIRETTA – COVID ULTIME NOTIZIE

Ore 7,05 – Vaccino: Ue rinuncia includere Nord Irlanda in controlli export – Niente clausola di salvaguardia, nessuna deroga agli accordi relativi all’Irlanda del Nord raggiunti nel quadro della Brexit. La commissione Ue in serata ha infatti dichiarato che non includerà l’Irlanda del Nord nel meccanismo di controllo delle esportazioni di vaccini annunciato in precedenza, dopo che le critiche britanniche l’accusavano di compromettere gli accordi sulla Brexit. “Come parte della finalizzazione di questa misura, la Commissione garantirà che il protocollo Irlanda / Irlanda del Nord non sia influenzato”, ha scritto l’esecutivo della Ue in una dichiarazione. Contrariamente quindi alla sua intenzione iniziale, la Commissione “non fa scattare la clausola di salvaguardia”, che le avrebbe consentito di derogare in via eccezionale a questo protocollo per i vaccini.

Ore 7,00 – Vaccino, arcivescovo Canterbury: “Ue tradisce sue basi etiche” – La vicenda dei vaccini scandalizza l’Arcivescovo di Canterbury Justin Welby. Su Twitter, il capo della Chiesa anglicana scrive: “In origine l’Unione Europea era ispirata dall’insegnamento cristiano sociale – al centro del quale c’è la solidarietà. Cercare di controllare l’export dei vaccini mina le basi etiche dell’Ue. Devono lavorare insieme agli altri”.

Covid ultime notizie in Italia e nel mondo: cosa è successo ieri

Cambiano i colori delle regioni – Cinque regioni in fascia arancione, tutte le altre in zona gialla. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata, a quanto si apprende da fonti del ministero, nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio. Sono in area arancione le Regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla. Nessuna regione in zona rossa: scendono in arancione Sicilia e Provincia di Bolzano. Mentre molte regioni passano da arancione a giallo, comprese Lombardia e Lazio, di cui si è discusso in questi giorni. Con loro “guadagnano” un colore migliore anche Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Fvg, Liguria, Marche e Piemonte.

Il bollettino – Oggi in Italia si sono registrati 13.574 nuovi casi di Covid e 477 morti legati alla pandemia. È quanto emerge dal consueto bollettino diffuso da Ministero della Salute e Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 268.750 tamponi (compresi i test rapidi), mentre i ricoverati in terapia intensiva sono calati di 18 unità.

Bozza Iss: indice Rt in diminuzione a 0,84 – Nel periodo 06 gennaio – 19 gennaio 2021, l’indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici e’ stato pari a 0,84 (range 0,75- 0,98), “in diminuzione e con il limite superiore del range sotto l’uno”. È quanto evidenzia la bozza del monitoraggio settimanale della cabina di regia, con dati relativi alla settimana 18/1/2021-24/1/2021.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

