Covid, i nuovi colori in vigore da domenica: Lazio e Lombardia rischiano di restare arancioni

Covid, i nuovi colori delle Regioni in vigore da domenica

Domenica 31 gennaio le Regioni italiane cambiano colori: se il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità sui dati da Covid 19 confermerà il calo di contagi registrato dal 18 al 24 gennaio, gran parte del Paese dovrebbe rientrare in area gialla. Sono almeno otto le realtà locali che si troverebbero nella fascia più bassa di rischio, a cui potrebbero aggiungersene altre otto: dipenderà dalle decisioni della cabina di regia.

Se il passaggio fosse confermato in 16 Regioni italiane entrerebbero in vigore misure meno restrittive: bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie potranno restare aperti dalle 5 fino alle 18, con consumo al tavolo consentito per un massimo di quattro persone “salvo che siano tutte conviventi”. Inoltre per le zone gialle l’ultimo Dpcm prevede la riapertura dei musei nei giorni feriali. Cinque Regioni dovrebbero restare arancioni e solo una diventerebbe rossa. L’ordinanza del ministro Roberto Speranza è attesa per oggi.

Covid, i nuovi colori attesi da domenica: le Regioni in zona gialla

Per 5 Regioni che si trovano già nella fascia più bassa di rischio Covid probabilmente ci sarà una conferma di colori: si tratta di Toscana, Campania, Provincia di Trento, Basilicata e Molise, che resteranno gialle. A queste potrebbero aggiungersi Calabria, Emilia-Romagna e Veneto, che sono in arancione dall’8 gennaio, se i dati della settimana scorsa verranno riconfermati. Di conseguenza le restrizioni della zona gialla interesserebbero circa 22 milioni di italiani.

Covid, le Regioni che potrebbero restare arancioni

In bilico invece Lazio, Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Marche, Friuli Venezia Giulia, e Abruzzo. Queste regioni infatti sono in arancione dal 15 gennaio, ma la settimana scorsa hanno registrato un calo dei parametri di monitoraggio. Se i dati saranno confermati anche oggi, avrebbero diritto a passare in zona gialla, come prevede il Dpcm per quelle aree che per 14 giorni presentano uno scenario di rischio “inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive”.

Il ministero però ha sempre fatto decorrere due settimane dalla prima certificazione di uno stato inferiore a quello che ha portato alla ordinanza restrittiva. E quindi dovrebbero attendere ancora una settimana prima di passare al giallo­. Ma la decisione definitiva è attesa per domani. Puglia, Umbria, Sardegna, Sicilia e Provincia di Bolzano, resteranno sicuramente arancioni.

Sicilia e Provincia di Bolzano potrebbero diventare rosse.

