Covid, le ultime notizie di oggi (3 marzo 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Il governo ha annunciato le misure previste dal nuovo Dpcm, che entreranno in vigore a partire dal prossimo 6 marzo. Intanto, oltre 4 milioni di italiani hanno ricevuto la prima dose di vaccini anti-Covid, mentre le dosi consegnate sono state poco più di sei milioni (qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, mercoledì 3 marzo 2021, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE: LA DIRETTA

Ore 07.35 – Mississippi e Texas revocano obbligo mascherina – Dopo il Texas, anche il Mississippi revoca l’obbligo di mascherine anti Covid e consente alle attività di operare a piena capacità a partire da domani. Lo ha annunciato il governatore repubblicano Jonathon Tate Reeves, sfidando il monito lanciato ieri dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) a non abbassare la guardia. Dura la reazione del presidente Joe Biden: “Non è il momento di abbassare la guardia”.

Ore 07.30 – Nel Lazio 1.188 contagi su oltre 37mila test effettuati – Diminuiscono i ricoveri, mentre aumentano i casi, i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende al 3%.

Ore 07.00 – Scuole chiuse in zona rossa e dove i contagi crescono – Il governo ha deciso di sposare la linea del Comitato tecnico scientifico: scuole di ogni ordine e grado chiuse automaticamente in zona rossa ( asili compresi) mentre, in caso di raggiungimento della soglia limite di rischio di 250 casi settimanali ogni 100.000 abitanti in territori in giallo o in arancione, toccherà ai governatori o ai presidenti delle province autonome assumersi la responsabilità di rimandare i bambini e i ragazzi a casa.

Covid ultime notizie in Italia e nel mondo: cosa è successo ieri

La conferenza sul nuovo Dpcm – Il decreto in vigore entrerà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Nelle regioni gialle e arancioni con 250 contagi settimanali ogni 100 mila abitanti serve l’ordinanza dei governatori per chiudere gli istituti ma i criteri sono rigidi. Finanziata la proroga dei congedi parentali con 200 milioni di euro. (Qui tutti i dettagli).

Covid, ultime notizie – Bologna zona rossa: chiusi nidi e materne – Nel provvedimento della regione Emilia che da giovedì prossimo disporrà per la Città Metropolitana di Bologna la zona rossa “saranno compresi anche i nidi e le scuole d’infanzia, oltre alle attività commerciali non essenziali”: lo dichiara il sindaco di Bologna, Virginio Merola.

Il bollettino di oggi – Secondo il bollettino di ieri, martedì 2 marzo, sul Covid in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 17.083 i nuovi casi, contro i 13.114 di ieri, e 343 i morti (ieri erano stati 246), a fronte di 335.983 tamponi effettuati (ieri erano stati 257.024). Il tasso di positività scende al 5,1%, rispetto al 7,8 per cento di ieri. Le persone attualmente positive al Covid sono 430.996 (+6.663). Il bilancio delle vittime ammonta a 98.288 (+343). I guariti invece sono 2.426.150 (+10.057), per un totale di casi 2.955.434 (+17.083): questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 19.570 (+458) sono ricoverati in ospedale, 2.327 (+38) necessitano di terapia intensiva, mentre 409.099 si trovano in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento dei casi è la Lombardia con 3.762 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 2.046 e dall’Emilia-Romagna con 2.040 nuovi contagi. Il bollettino.

Covid, ultime notizie – Usa, anche la Merck produrrà vaccino Johnson&Johnson – Merck aiuterà Johnson&Johnson nella produzione del vaccino anti-Covid 19 che ha ricevuto il via libera dell’Fda sabato. Una “storica partnership” che sarà annunciata dal presidente americano Joe Biden, secondo quello che anticipa il Washington Post sul suo sito. Merck metterà a disposizione due impianti negli Usa. La pandemia produrrà quindi un patto insolito tra concorrenti agguerriti che potrebbe aumentare notevolmente la fornitura del vaccino appena autorizzato, secondo alti funzionari dell’amministrazione Usa. In base all’accordo, scrive il Washington Post, la Merck dedicherà due strutture negli Stati Uniti ai vaccini di Johnson & Johnson. Uno fornirà servizi di “fill-finish”, l’ultima fase del processo di produzione durante la quale la sostanza del vaccino viene messa in fiale e confezionata per la distribuzione. L’altro farà il vaccino stesso, e ha il potenziale di aumentare notevolmente la fornitura, forse anche raddoppiando quello che Johnson & Johnson potrebbe fare da sola, hanno detto i funzionari.

Recovery: Gentiloni, Italia al lavoro per migliorare bozza – “Il governo italiano sta lavorando, in collaborazione con i servizi della Commissione, per rafforzare la bozza che era stata presentata. Questo lavoro si concentra in tre aree: qualità e selezione degli investimenti”; “riforme e obiettivi” e “tempi di attuazione del piano”. Lo ha dichiarato il commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni, in audizione alle commissioni riunite Bilancio e Politiche dell’Ue di Camera e Senato.

Covid, ultime notizie – Primo incontro tra Curcio e generale Figliuolo – Primo incontro tra il capo del Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio e il nuovo commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo. I due, a quanto si apprende, tra l’altro avrebbero fatto un primo punto di situazione sulla campagna vaccinale.

Regno Unito, alta protezione sugli anziani dopo una dose di AstraZeneca e Pfizer – Uno studio diffuso online e non ancora pubblicato su una rivista scientifica evidenzia che quattro settimane dopo la somministrazione di una sola dose, il vaccino AstraZeneca si è dimostrato efficace al 60 per cento per gli over 70, con una crescita della protezione già nella settimana successiva. Lo studio, condotto da un gruppo di scienziati del Regno Unito potrebbe far cadere uno degli ultimi dubbi sull’efficacia del vaccino di AstraZeneca, che in Europa viene somministrato solo a chi ha meno di 65 anni. I dati del report sottolineano un’alta protezione sugli anziani dopo una prima dose anche del vaccino Pfizer. Negli over 80 l’efficacia a proteggere dall’insorgere della malattia è stata del 70 per cento due settimane dopo la prima dose.

Vaccini, Kurz: “Non faremo più affidamento sull’Ue, collaborazione con Israele” – Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, prima del suo viaggio in Israele, annuncia un cambio di rotta per quanto riguarda i vaccini anti-Covid. Austria, Danimarca e gli altri ‘first mover’ “in futuro non faranno più affidamento sull’Ue e, insieme a Israele, nei prossimi anni produrranno dosi di vaccino di seconda generazione per ulteriori mutazioni del Coronavirus e lavoreranno insieme alla ricerca di opzioni di trattamento”, afferma Kurz in una dichiarazione diffusa dall’Apa. Secondo il cancelliere, atteso giovedì in Israele, “il fabbisogno della sola Austria è stimato a circa 30 milioni di dosi di vaccino”. Lo riporta l’Ansa.

Covid, ultime notizie – Come cambierà la campagna vaccinale col nuovo commissario Figliuolo – Con i cambi al vertice della Protezione civile e della struttura commissariale per l’emergenza, Draghi ridisegna la macchina della campagna vaccinale. Qui i dettagli.

Vaccino, Johnson & Johnson produrrà 100 milioni di dosi entro giugno – Il vaccino Johnson & Johnson è in arrivo negli Stati Uniti. I cittadini Usa riceveranno le prime dosi entro le prossime 24-48 ore, come comunicato dalla casa farmaceutica. Come precisato dall’amministratore delegato di J&J Alex Gorsky, l’azienda punta a produrre 100 milioni di dosi entro giugno e un miliardo entro la fine del 2021.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

