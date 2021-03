Ecco l’italiano che ci curerà dal virus: parla Rino Rappuoli | VIDEO

Intervista video a Rino Rappuoli: l’italiano che ci curerà dal virus

Il Monoclonal Antibody Discovery (Mad) di Toscana Life Science, una fondazione no profit privata di Siena, lavora da marzo 2020 allo sviluppo di anticorpi monoclonali per la cura del Covid: è l’unico in Italia, coordinato dal professore microbiologo e luminare dei vaccini Rino Rappuoli. Nell’intervista al direttore di TPI Giulio Gambino, Rappuoli spiega perché la sperimentazione del farmaco anticorporale prodotto dall’azienda farmaceutica Menarini grazie alla ricerca del suo team – che dopo le prove cliniche potrebbe essere approvato per uso emergenziale a maggio e in via definitiva entro luglio – rappresenta la speranza per sconfiggere il virus.

*Video a cura di Andrea Bancone e Marta Vigneri

Leggi anche: 1. In arrivo il primo Dpcm di Draghi: tutte le regole in vigore fino a Pasqua / 2. Covid, Speranza: “Curva contagi risale in modo significativo in tutte le regioni” / 3. Commissario Covid: fuori Arcuri, Draghi nomina il generale Figliuolo

4. Lo Spallanzani promuove il vaccino russo Sputnik: “Funziona”/ 5. Vaccini, il governo punta a raggiungere le 600mila dosi somministrate al giorno. Il piano con la Protezione Civile / 6. Il Cts: oltre una soglia di contagi, scuole tutte chiuse. In zona rossa verso la chiusura anche di elementari e medie

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Covid, aumenta la pressione sui reparti di terapia intensiva: le Regioni a rischio Una “nuova alleanza per l’udito” per il World Hearing Day 2021 Porti aperti o chiusi? Draghi risponda ai 363 migranti a bordo della Sea Watch