COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 3 MAGGIO 2021 IN ITALIA E NEL MONDO

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Dopo il primo weekend di riaperture, l’Italia si tinge sempre più di arancione e giallo: da oggi solo la Val d’Aosta passerà in zona rossa, mentre la Sardegna diventerà arancione raggiungendo Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Tutte le altre regioni sono in area gialla. Intanto prosegue la campagna vaccinale in Italia: nel fine settimana superate le 20 milioni di dosi somministrate (Qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, lunedì 3 maggio, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE

Ore 9:19 – Lazio, Zingaretti: “A Sabaudia nessun caso di variante indiana” – “Ad oggi non è stato individuato alcun caso di ‘variante indiana’” a Sabaudia. Lo assicura il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo alla trasmissione “Uno Mattina” su Rai1 in merito ai casi di Covid isolati nella comunità di origine indiana della nota località turistica. In ogni caso, ha aggiunto Zingaretti, “continua il sequenziamento allo Spallanzani”.

Ore 8:28 – Scuola: torna in aula il 90 per cento degli studenti, almeno 7,7 milioni – Almeno 7,7 milioni di alunni tornano in classe in presenza da oggi, lunedì 3 maggio. È quanto emerge dalle stime di Tuttoscuola elaborate in base alla capienza degli istituti e alle fasce di rischio per colore delle regioni. Il numero di studenti in presenza oggi in aula per tutti gli ordini e gradi dovrebbe essere compreso tra i 7,7 e gli 8,5 milioni, ossia tra il 90 e il 100 per cento dell’intera popolazione scolastica delle scuole statali e paritarie.

Ore 7:51 – India: oltre 300 mila contagi per il dodicesimo giorno consecutivo – Almeno 368.147 nuovi contagi da Covid-19 sono stati registrati nelle ultime 24 in India che, per il dodicesimo giorno consecutivo, supera quota 300 mila casi giornalieri. Al bilancio delle vittime del Coronavirus si aggiungono poi 3.417 morti, in lieve calo ai 3.689 decessi segnalati il giorno precedente, il numero più alto registrato in sole 24 ore dall’inizio della pandemia. L’India è il secondo Paese più colpito al mondo in termini assoluti dal Covid dopo gli Stati Uniti, che hanno superato i 32,4 milioni di contagi, ma in questo momento è quello che registra il più gran numero di nuovi contagi. Secondo il ministero della Salute di New Delhi, il numero totale di casi di contagio è aumentato fino a 19.925.604 nelle ultime 24 ore. Il bilancio delle vittime è invece salito a 218.959. Il sistema sanitario del Paese, soprattutto nelle principali città, è sottoposto a una pressione senza precedenti; mancano posti letto e anche presidi essenziali alla cura della malattia, come l’ossigeno.

Ore 7:16 – Vaccini, tra il 5 e il 7 maggio arrivano altre 2,1 milioni di dosi Pfizer – Tra il 5 e il 7 maggio arriveranno in Italia altre due milioni e 100 mila dosi del vaccino anti-Covid prodotto da Pfizer e BioNTech. Lo conferma la struttura commissariale per l’emergenza pandemica secondo cui intanto è stata ultimata la distribuzione alle regioni di altre 2 milioni e 500 mila di dosi (oltre 2 milioni di AstraZeneca, 270 mila di Moderna e 160 mila di Johnson & Johnson) arrivate nei giorni scorsi all’aeroporto di Pratica di Mare. Ad oggi risultano complessivamente consegnate in Italia 24 milioni e 690 mila dosi di vaccino, l’83,1% delle quali già somministrate. In totale, nel nostro Paese sono state inoculate 20.755.863 di dosi di vaccini anti-Covid, mentre 6.249.347 di persone hanno completato il ciclo vaccinale.

Ore 7:00 – Argentina, superati i 3 milioni di contagi – L’Argentina ha superato ieri la soglia dei tre milioni di contagiati da Covid-19 dall’inizio della pandemia nel marzo del 2020. Lo ha reso noto il Ministero della Salute di Buenos Aires, chiarendo che nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 11.394, per un totale generale di 3.005.259. Altri 156 decessi registrati in tutto il territorio nazionale hanno portato il numero complessivo dei morti per Covid a 64.252.

COVID, LE NOTIZIE DI IERI

Il bollettino di ieri della Protezione Civile – In Italia ieri, domenica 2 maggio 2021, si sono registrati 9.148 nuovi positivi e 144 morti. Qui il bilancio completo

Vaccini, Figliuolo: “Concentriamoci sugli over 60, poi apriremo a tutti” – “Sugli over 80 anni ci siamo, sugli over 60 la media è bassa. Capisco la voglia di aprire a quelli sotto. Concentriamoci sugli over 60, soprattutto sui 65. Il piano va seguito in maniera ordinata. Come prima cosa dobbiamo mettere in sicurezza le persone che possono avere conseguenze gravi”. Lo ha detto il commissario Francesco Paolo Figliuolo, a margine dell’inaugurazione dell’hub vaccinale di Porta di Roma. “Quando avremo messo in sicurezza gli over 65 potremo aprire a tutte le classi di età”, ha aggiunto.

India in ginocchio, Fauci: “Servono misure da tempo di guerra” – Nuova Delhi registra 3.680 decessi e oltre 400.000 contagiati nelle ultime 24 ore in India, mai un Paese con numeri così alti dall’inizio della pandemia. L’infettivologo consulente della Casa Bianca Anthony Fauci: “Situazione disperata, va affrontata con misure da tempo di guerra”.

Leggi anche: 1. Patrick Zaki chiede il vaccino anti-Covid: “Cerca di proteggersi in un abominevole carcere sovraffollato”; // 2. Retroscena TPI – Commissione d’inchiesta Covid: la Lega rischia il boomerang sulle Regioni; // 3. “Qui a Tokyo lo sport riparte dopo un anno di Covid, c’è gran voglia di gareggiare”: a TPI il tecnico della Federazione Nuoto; // 4. Quando la pandemia sarà finita, come faremo a capirlo? (di S. Mentana)

5. Pignoramenti delle case più veloci e meno fondi all’edilizia popolare: “Il Pnrr di Draghi fa un regalo alle banche”; // 6. Sondaggi: la maggioranza degli italiani è contraria a mantenere il coprifuoco alle 22:00; // 7. “Il coprifuoco riduce l’Rt del 13%, come le mascherine”: i risultati di uno studio europeo

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO