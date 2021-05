COVID ITALIA, IL BOLLETTINO DI OGGI 2 MAGGIO 2021: MORTI, CONTAGI, GUARITI

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 9.148

Decessi:144

Tamponi effettuati: 156.872

Terapie intensive: -2

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 430.906

Casi totali: 4.044.762

Decessi: 121.177

Guariti: 3.492.67

In Italia oggi, domenica 2 maggio 2021, si registrano 9.148 nuovi positivi e144 morti. Ieri c’erano stati 12.965 nuovi casi e 226 morti. In totale sono stati effettuati 156.872 tamponi (ieri erano stati 378.202). Il tasso di positività è del 5,8 per cento.

Le persone attualmente positive al Covid sono 430.906. Il bilancio delle vittime ammonta a 121.177. I guariti invece sono 3.492.67 per un totale di 4.044.762 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 18.345 persone sono ricoverate in ospedale, 2.524 (-2) necessitano di trattamento in terapia intensiva.

