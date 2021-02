Covid, le ultime notizie di oggi (3 febbraio 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Prosegue la campagna di vaccinazione seppur tra numerose difficoltà. Da lunedì l’Italia è tornata a essere quasi tutta gialla, ad eccezione di cinque regioni che saranno in fascia arancione. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, mercoledì 3 febbraio 2021, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 07.00 – Vaccino, Von der Leyen: “Dosi di Russia e Cina? Nessuna preclusione” – “Non c’è nessuna preclusione” nei confronti dei vaccini russo e cinese “ma – come per gli altri vaccini – devono essere autorizzati dall’Ema” al fine di “garantire l’accesso ai dati dei trials condotti”. Lo ha detto la presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, secondo quanto riferito all’AGI da una fonte parlamentare del Partito popolare europeo (Ppe), nell’incontro tra gli eurodeputati del gruppo e la presidente della Commissione. Von der Leyen, pur aprendo alle dosi russe e cinesi, “ha fatto notare che il vaccino Pfizer è stato autorizzato in più di 50 Stati, quello cinese è stato autorizzato solo in 5 Paesi”. Quindi “il nodo dell’autorizzazione sarà determinante”, ha aggiunto la stessa fonte.

Argentina negozia mega-accordo per vaccino Sinopharm – L’Argentina sta negoziando con il governo cinese la possibile fornitura di un importante quantitativo (fino a 30 milioni di dosi) di vaccino prodotto dal laboratorio Sinopharm. Lo sostiene oggi il portale di notizie Infobae. La trattativa, si assicura, avviene in un clima di massima segretezza, e si sviluppa in uno scenario in cui ieri il governo argentino ha escluso la possibilità di firmare una intesa per la fornitura di vaccini Pfizer, mentre si registrano ritardi nella fornitura concordata di 20 milioni di dosi del farmaco russo contro il Covid-19, Sputnik V.

Vaccino russo Sputnik è efficace al 91,6 % – Il vaccino russo Sputnik V ha un’efficacia del 91,6% contro il Covid-19 e i suoi sintomi, secondo un’analisi di studi clinici pubblicata dalla rivista Lancet e confermata da esperti indipendenti (qui tutti i dettagli).

Superati i 2 milioni di vaccini somministrati in Italia – Ma continua il dibattito sul piano vaccinale. Per i soggetti che sono a più alto rischio di sviluppare una malattia grave, è preferibile utilizzare i vaccini anti-Covid Pfizer-BionTech e Moderna. Lo precisa in un parere la Commissione tecnico-scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa.

In Brasile oltre 225mila morti e 9,2 milioni di casi totali – Nelle ultime 24 ore in Brasile sono morte di Covid 595 persone, mentre i nuovi contagi sono stati 24.591. Con questi dati, riportati dal ministero della Salute, il numero totale delle vittime nel Paese da inizio pandemia è salito a 225.099, mentre i casi totali sono 9.228.322. Gli attualmente positivi sono 926.256 ed i guariti sono 8.077.967.

