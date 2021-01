Covid, le ultime notizie di oggi (24 gennaio 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Non accenna ad arrestarsi la pandemia di Coronavirus, che ha causato oltre due milioni di vittime nel mondo, con l’Italia che ha ormai sorpassato la soglia degli 85mila decessi. Prosegue intanto la campagna di vaccinazione, ormai entrata nel vivo nel nostro Paese. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, domenica 24 gennaio 2021, aggiornate in tempo reale:

 

LA DIRETTA – COVID ULTIME NOTIZIE

Ore 7,00 – Slitta il piano vaccini – Nella migliore delle ipotesi, a fine marzo avremo vaccinato 7 milioni e mezzo di italiani, tutti i medici e il personale sociosanitario, gli ospiti e gli operatori delle Rsa e gli over 80 e forse i 75enni con fragilità . Per sessanenni, insegnanti, forze dell’ordine, detenuti i tempi si allungano di chissà quanto. Un obiettivo quasi dimezzato rispetto a quanto previsto dal piano strategico di vaccinazione del ministero della Salute.

Covid ultime notizie in Italia e nel mondo: cosa è successo ieri

Le persone attualmente positive al Covid sono 498.834 (-3.219). Il bilancio delle vittime ammonta a 85.162 (+488) decessi. I guariti invece sono 1.871.189 (+16.062), per un totale di 2.455.185 casi (+13.331): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 21.403 (-288) sono ricoverati in ospedale, 2.386 (-4) necessitano di terapia intensiva, mentre 475.045 si trovano in isolamento domiciliare. È stabile, rispetto a ieri, la situazione epidemiologica in Italia. Secondo l’ultimo bollettino, infatti, i nuovi casi registrati nell’ultimo giorno sono 13.331 (contro i 13.633) a fronte anche di un numero maggio di tamponi (286.331 contro i 264.728 di ieri). Leggermente superiore il numero dei morti (488 contro i 472 di ieri), mentre continua il decremento sia dei ricoveri ordinari (-288 contro i -354 di ieri), che delle terapie intensive (-4 contro i -28 di ieri). Per quanto riguarda le Regioni, quella con il maggior incremento dei casi è la Lombardia con 1.535 nuovi contagi, seguita dall’Emilia-Romagna con 1.310 e dal Lazio 1.297 nuovi casi.

Locatelli: “In Italia 40mila hanno completato dosi vaccino” – “In Italia 40mila persone, 40.293 per l’esattezza, hanno completato il ciclo vaccinale, la prima e la seconda dose”. Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, alla conferenza stampa sui dati del monitoraggio settimanale sull’andamento dell’epidemia.

Vaccini, tagli anche da AstraZeneca: “In tre mesi il 60 per cento di dosi in meno” – “Significativi ammanchi”, circa il 60 per cento di quanto concordato, quelli preannunciati dall’azienda farmaceutica alla commissione Ue ancor prima dell’approvazione del suo vaccino. Un’altra batosta per l’Italia che, a questo punto, dei 16 milioni di dosi attese per il primo trimestre potrebbe vederne arrivare meno di 7 milioni. Ancora una volta problemi all’impianto di produzione europeo, la causa del taglio delle consegne.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

