I colori delle Regioni: oggi l’aggiornamento

COLORI REGIONI – Che colore sono le regioni? Per la giornata di oggi, venerdì 22 gennaio 2021, è atteso il consueto monitoraggio settimanale sulla situazione dell’epidemia di Covid 19 in Italia. Il punto è effettuato da ministero della Salute, Istituto superiore di sanità e Comitato tecnico-scientifico, e in base all’andamento dei dati può scattare un cambio di colore per qualche regione.

Zona rossa

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la Lombardia, l’Alto Adige e la Sicilia rimarranno in zona rossa: le tre regioni ci sono entrate la scorsa settimana e, in base alla legge, devono rimanervi per almeno due settimane. Intanto però la Lombardia lunedì avrà una risposta dal Tar del Lazio sulla richiesta di tornare arancione, dopo il rosso deciso dal Governo fino al 31 gennaio.

Colori Regioni: chi in zona arancione

Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta – salvo colpi di scena – dovrebbero rimanere in zona arancione (anche se la Liguria, secondo il presidente Toti, avrebbe dati che la posizionerebbero in zona gialla), dopo esserci entrate la scorsa settimana. Resteranno arancioni anche Calabria, Emilia-Romagna e Veneto.

Zona gialla

Basilicata, Campania, Molise, Toscana e Sardegna dovrebbero invece rimanere di colore giallo. La provincia di Trento invece dalla zona gialla dovrebbe passare alla zona bianca. In questa zona rimane obbligatoria la mascherina all’aperto e al chiuso, il distanziamento di almeno un metro tra le persone, il divieto di assembramento e l’obbligo di disinfettare le mani prima di entrare nei locali, ma anche quando si entra in contatto con le altre persone. Ma gli spostamenti sono liberi.

