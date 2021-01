Errore nel calcolo dell’Rt: la Lombardia può tornare arancione. Fontana: “Basta calunnie”

Dopo il ricorso contro la decisione del ministero della Salute di collocare la Lombardia in zona rossa, la Regione guidata da Attilio Fontana torna a chiedere la zona arancione, stavolta sulla base di un ricalcolo dell’Rt che la farebbe rientrare nella fascia di rischio più bassa (qui la diretta con le ultime notizie sul Covid in Italia e nel mondo, qui le notizie sugli aggiornamenti delle zone).

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, i tecnici della Regione “dovrebbero trasmettere al ministero della Salute i nuovi dati ammettendo di aver sbagliato il calcolo dell’Rt nell’ultimo monitoraggio e sollecitando una nuova valutazione della cabina di regia“. In tal caso il ministro della Salute Roberto Speranza, dopo il nuovo parere, “potrebbe firmare l’ordinanza che cambia la fascia e la Regione potrebbe tornare in arancione già domenica“.

Ma da Attilio Fontana arriva un’altra versione, che nega ci siano stati errori da parte dei tecnici lombardi. “La Lombardia deve essere collocata in zona arancione”, ha scritto su Twitter il governatore lombardo. “Lo evidenziano i dati all’esame della Cabina di regia, ancora riunita. Abbiamo sempre fornito informazioni corrette. A Roma devono smetterla di calunniare la Lombardia per coprire le proprie mancanze”.

Il ricalcolo dell’Rt avrebbe dimostrato che l’indice di contagio della Lombardia è inferiore all’1,29 riportato questa settimana per via di un errore. Il nuovo Rt farebbe rientrare la Lombardia nella zona arancione, e non in quella rossa in cui si trova attualmente.

