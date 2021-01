La Regione Lazio ha chiesto di sospendere da oggi e “fino a nuova comunicazione”, la “somministrazione delle prime dosi di vaccino a qualunque categoria di popolazione, sottoponendo a richiamo esclusivamente i soggetti che hanno ricevuto la prima dose”. Lo si legge in un documento della Regione indirizzato a Usl, Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e Ircss a seguito della riduzione delle dosi di vaccino anti Covid consegnate da Pfizer.

Proprio “a causa di questo decremento è necessario rivedere la programmazione delle somministrazioni per garantire il completamento della schedula vaccinale che, come è noto, comprende 2 somministrazioni per ciascun soggetto vaccinato”.

“In merito alla programmazione della vaccinazione per gli ultraottantenni – si legge ancora – verranno fornite ulteriori indicazioni alle strutture di indirizzo non appena ricevute informazioni certe sulle prossime consegne da parte della struttura commissariale”. Il documento è firmato dal nuovo direttore della Sanità regionale, Massimo Annichiarico. Qui sotto il provvedimento integrale:

