Vaccino, Pfizer dimezza le dosi: in Sardegna si blocca la campagna anti-Covid

Da oggi in Italia e in altri Paesi europei si riducono le consegne dei vaccini anti-Covid prodotti da Pfizer: l’azienda ha annunciato il taglio di quasi 165mila dosi questa settimana per il nostro Paese, ufficialmente a causa dei lavori di potenziamento dell’impianto di Puurs, in Belgio. La distribuzione del danno delle 164.970 dosi mancanti desta preoccupazione perché non è proporzionale per ciascuna Regione italiana. La Sardegna, per esempio, è una di quelle regioni che sta subendo le peggiori conseguenze.

La Pfizer ha dimezzato le dosi di vaccino contro il Coronavirus destinate alla Sardegna e la Regione ha dovuto sospendere la campagna vaccinale, finora limitata – in base alle priorità indicate a livello nazionale – agli operatori sanitari, residenti e personale delle Rsa. Sono poco più di settemila le dosi che dovrebbero arrivare oggi, invece che oltre 14 mila. “Abbiamo dovuto sospendere la campagna vaccinale così come è stata programmata”, ha spiegato all’AGI l’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu. “Somministreremo solo le seconde dosi”.

Il Codacons ha presentato un esposto alle Procure della Repubblica di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano e Tempio Pausania contro la decisione “unilaterale” di Pfizer di tagliare la produzione dei vaccini anti-Covid e “ritardare in modo arbitrario le consegne delle dosi destinate alla regione”.

L’esposto è stato anche inviato anche all’Antitrust Europeo, per la possibile fattispecie di abuso di posizione dominante. Nella denuncia dell’associazione alle Procure della Sardegna si legge che “il momento storico che la collettività è chiamata a vivere è caratterizzato da una grande preoccupazione relativa alle iniziative intraprese ed adottate dal Governo e dall’Unione Europea per superare il lockdown e la fase post-Covid, in particolare per dare attuazione alla strategia per accelerare lo sviluppo, la fabbricazione e la diffusione di vaccini contro il coronavirus – scrive l’associazione – In questo quadro di valutazioni diversi interrogativi si starebbero sollevando alla luce di quanto riportato prepotentemente alla ribalta dai media, sulla condotta e operato della Pfizer”.

