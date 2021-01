Covid, le ultime notizie di oggi (22 gennaio 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – La pandemia di Coronavirus ha causato oltre due milioni di vittime nel mondo, mentre l’Italia ha ormai sorpassato la soglia degli 80mila decessi e la Francia è alla prese con un’impennata di contagi. Prosegue intanto la campagna di vaccinazione, ormai entrata nel vivo nel nostro Paese. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, venerdì 22 gennaio 2021, aggiornate in tempo reale:

 

LA DIRETTA – COVID ULTIME NOTIZIE

Ore 10.00 – In Slovenia da sabato si potrà sciare, ma solo col tampone negativo – Il governo sloveno ha annunciato che a partire sabato prossimo le stazioni sciistiche di nove delle dodici regioni del Paese potranno riaprire. In particolare saranno rimessi in funzione gli impianti di risalita e le cabine di trasporto, ma solo per gli sciatori che presenteranno un tampone negativo effettuato nelle 24 ore precedenti.

Il ministro delle infrastrutture Jernej Vrtovec, in una conferenza stampa a Lubiana, ha spiegato che la decisione è stata presa seguendo i dati della curva epidemica registrati negli ultimi giorni e che i test “rimangono un elemento necessario per mantenere questa tendenza”.

Ore 09.15 – Tar Campania: sì a rientro a scuola per superiori – Il Tar della Campania ha accolto il ricorso presentato da alcuni genitori contro l’ ordinanza della Regione ed ha deciso (con un provvedimento cautelare) che le scuole superiori dovranno aprire con “modalità integrata”. La Regione Campania, hanno osservato i giudici amministrativi nel provvedimento d’urgenza (il giudizio di merito e’ fissato il 16 febbraio) dovrà “conformarsi a quanto prescritto nel citato Dpcm per le scuole secondarie superiori, previa ricognizione degli atti attuativi e proattivi necessari a rendere effettiva la didattica in presenza nei limiti quantitativi, minimi e massimi, prescritti”.

Ore 08.30 – Zampa: con ok Ema prenderemo anche Sputnik – “Se l’Ema dice che va bene, assolutamente sì, perché non dovremmo?”. Cosi’ la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, a Radio anch’io, a proposito della possibilità di utilizzare anche il vaccino russo Sputnik.

Ore 08.15 – Test di massa per 2 milioni di persone – Il centro di Pechino è coinvolto in un ciclo di test di massa anti Covid-19 per un totale di quasi 2 milioni di persone. Il distretto di Dongcheng ha organizzato un programma per controllare tutti i suoi 790.000 residenti tra oggi e domani. Quello vicino di Xicheng, che conta circa 1,14 milioni di abitanti, si è organizzato per completare un piano simile nello stesso periodo di tempo, allo scopo di contrastare i rischi dei casi importati di coronavirus. Lo stesso distretto, secondo i media locali, aveva in precedenza condotto quattro round di test sulla popolazione considerata più ad alto rischio.

Ore 07.00 – Impennate di contagi in Francia: si teme una nuova variante – Un’impennata di contagi è stata registrata in queste ore in Francia nell’ospedale di Compiègne, alle porte di Parigi. Sono stati contagiati 170 pazienti e circa 70 tra medici e infermieri. Anche in altri ospedali dell’Est e del Sud Ovest della Francia sono stati riscontrati focolai analoghi. I test effettuati hanno escluso che si tratti della variante inglese. C’è quindi il fondato timore che queste impennate siano legate a una nuova e più contagiosa variante del Covid che si starebbe diffondendo proprio in Francia.

Covid ultime notizie in Italia e nel mondo: cosa è successo ieri

Impennata di contagi in Francia: si sospetta nuova variante – Negli ultimi giorni la Francia ha registrato “fiammate” locali di contagi che esplodono in modo esponenziale in alcune zone del Paese, corroborando l’ipotesi di una nuova variante sconosciuta del Covid-19, più contagiosa di quelle osservate finora nel Paese.

Nell’ospedale di Compiègne, a Nord di Parigi, sono stati 160 i pazienti contagiati ma la cosiddetta variante britannica è stata esclusa dalle analisi. Anche nel Sud-Ovest, nel centro e nell’Est del Paese diversi ospedali hanno registrato una media di contagi molto più alta di quella nazionale. La direttrice dell’ospedale parigino ha detto a radio Europe 1 che “la variante inglese non è stata individuata” nelle analisi dei contagiati e di aver chiesto “nuove analisi per verificare la presenza di varianti non ancora identificate”.

Covid ultime notizie – Il bollettino di ieri della Protezione Civile – Ieri, mercoledì 20 gennaio, secondo il bollettino sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono stati registrati 14.078 nuovi casi, contro i 13.571 del giorno precedente e 521 morti, a fronte di 267.567 tamponi totali effettuati (il giorno precedente erano stati 279.762 ). Qui tutti i dati.

Ue, prossima settimana Pfizer consegnerà 100% dosi previste – “Questa settimana ci sono stati ritardi sulla consegna delle dosi di vaccini” Pfizer, “per tutti gli Stati membri, ma saranno assorbiti entro meta’ febbraio. Dalla prossima settimana le consegne torneranno al 100% delle dosi previste settimanalmente”. Lo ha annunciato un portavoce della Commissione europea sulla base di quanto reso noto dall’azienda produttrice. Il tema dell’accelerazione sulla consegna dei vaccini sarà uno dei temi di discussione alla videoconferenza dei leader dei 27 di oggi.

Vaccini, da Ungheria ok a Sputnik V e AstraZeneca, prima in Ue – L’Istituto nazionale ungherese di farmacologia e nutrizione ha dato l’autorizzazione preliminare all’uso d’emergenza del vaccino Sputnik V, prodotto dalla Russia, e al farmaco sviluppato da Oxford/AstraZeneca. Lo ha annunciato il capo di gabinetto del premier Viktor Orban, aggiungendo che il ministro degli Esteri Peter Szijjarto è diretto a Mosca nel pomeriggio per colloqui sul tema del Coronavirus con le autorità russe.

Covid ultime notizie – Cina: 144 nuovi contagi, inoculate 15 mln dosi vaccino – La Cina ha registrato 144 nuovi casi Covid-19, 126 dei quali sviluppati localmente, per il nono giorno consecutivo sopra quota cento e ai valori più alti dal marzo scorso. Oltre la metà dei contagi interni si sono verificati nell’estremo nord-est dello Heilongjiang (68) mentre in un’altra provincia nord-orientale, il Jilin, si contano 33 nuovi casi confermati, e altri venti, invece, si sono verificati nella provincia dello Hebei, che confina con la capitale, Pechino.

Fondazione Gimbe: “Riduzione dei nuovi casi per effetto del decreto Natale” – Secondo l’ultimo report dell’istituto, sono calati i nuovi casi di positività e dei recoveri nel periodo tra il 13 e il 19 gennaio. Il presidente Nino Cartabellotta, sui vaccini, spiega: “La campagna non è una gara di velocità.

Covid ultime notizie – Allarme dell’Oms: variante inglese in 60 Paesi – L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) lancia l’allarme sulla variante inglese del Covid, evidenziando nel suo bollettino settimanale come la variante stessa sia stata rilevata in almeno 60 Paesi. Tra questi ci sono Brasile, Stati Uniti, Russia, Spagna, India e molti altri.

Leggi anche: 1. L’appello degli studenti: “Scioperiamo per chiedere chiarezza su lezioni in aula e maturità”; // 2. Dopo Gallera arriva la Moratti: “Distribuite i vaccini in base al Pil” (di L. Zacchetti); // 3. Sara Cunial fa propaganda No Vax alla Camera per attaccare Conte. E la Lega la applaude (di Giulio Cavalli); // 4. Germania, sette infermieri che hanno rifiutato il vaccino sono stati licenziati; // 5. Tragedia a Venezia: un’intera famiglia uccisa dal Covid in poco meno di 20 giorni

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Oltre 1,6 milioni di famiglie italiane hanno rinunciato a curarsi per motivi economici Covid, 14.078 nuovi casi e 521 morti: il bollettino di oggi “Il dibattito sulla Dad sta oscurando l’altro vero grande problema della scuola: la precarietà dei docenti”