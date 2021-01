Venezia, un’intera famiglia uccisa dal Covid in poco meno di 20 giorni

Tragedia in provincia di Venezia dove un’intera famiglia è stata uccisa dal Covid in poco meno di 20 giorni. Tutto ha avuto inizio lo scorso 1 gennaio con la scomparsa del 42enne Ivan Busso.

Proprio durante i funerali dell’uomo, don Alessandro Rosin, sacerdote della chiesa di Sant’Ilario di Malcontenta, in provincia di Venezia, aveva annunciato la morte della mamma di Ivan, la 65enne Gina Smerghetto, sempre a causa del Covid.

La notizia aveva lasciato ovviamente sgomenti i presenti, increduli di ciò che era accaduto. “Sapevamo che era molto grave – aveva raccontato la moglie di Ivan – Non ci aspettavamo che mancasse proprio in quel momento. Gina non sapeva della morte di Ivan, ma forse, dietro tutto ciò, c’era un disegno più grande di noi”.

Nella notte di lunedì 19 gennaio, anche il papà di Ivan e marito di Gianna, il 72enne Gianni Busso, è morto a causa del Covid all’ospedale Angelo di Mestre, dove era ricoverato dall’11 dicembre scorso.

Leggi anche: 1. Dopo Gallera arriva la Moratti: “Distribuite i vaccini in base al Pil” (di L. Zacchetti); // 2.Vaccino, Pfizer dimezza le dosi: in Sardegna si blocca la campagna anti-Covid; // 3. Recovery, la Spagna ottiene 10 miliardi in più e supera l’Italia; // 4. In Svizzera si terrà un referendum sulle norme anti Covid decise dal governo: è la prima volta al mondo

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Covid, 10.497 nuovi casi e 603 morti: il bollettino del 19 gennaio Roma, bimbo di 1 anno ingerisce la cocaina dei genitori: ricoverato L’appello degli studenti: “Scioperiamo per chiedere chiarezza su lezioni in aula e maturità”