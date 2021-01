Covid, 14.078 nuovi casi e 521 morti: il bollettino del 21 gennaio

Coronavirus Italia, bollettino oggi 21 gennaio: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 14.078

Decessi: 521

Tamponi effettuati: 267.567

Ricoveri in terapia intensiva: -43

I numeri della pandemia Attualmente positivi: 516.568

Casi totali: 2.422.728

Decessi: 84.202

Guariti: 1.827.451

Secondo il bollettino di oggi, mercoledì 20 gennaio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 14.078 i nuovi casi, contro i 13.571 di ieri, e 521 i morti (ieri erano stati 524 ), a fronte di 267.567 tamponi totali effettuati (ieri erano stati 279.762 ).

Le persone attualmente positive al Covid sono 516.568. Il bilancio delle vittime ammonta a 84.202 (+521 ) decessi. I guariti invece sono 1.827.451, per un totale di 2.422.728 nuovi casi (+14.078): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 22.045 sono ricoverati in ospedale, 2.418 (con 155 ingressi del giorno) necessitano di terapia intensiva, mentre 492.105 si trovano in isolamento domiciliare.

