Coronavirus Italia, bollettino oggi 24 gennaio: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 11.629

Decessi: 299

Tamponi effettuati: 216.211

Ricoveri in terapia intensiva: +14

I numeri della pandemia Attualmente positivi: 499.278

Casi totali: 2.466.813

Decessi: 85.461

Guariti: 1.882.074

Secondo il bollettino di oggi, domenica 24 gennaio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 11.629 i nuovi casi, contro i 13.331 di ieri, e 299 i morti (ieri erano stati 488), a fronte di 216.211 tamponi totali effettuati (ieri erano stati 286.331). Risale al 5,38 per cento il tasso di positività rispetto al 4,65% di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 499.278 (+444). Il bilancio delle vittime ammonta a 85.461 (+299) decessi. I guariti invece sono 1.882.074 (+10.885), per un totale di 2.466.813 casi (+11.629): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 21.309 (-94) sono ricoverati in ospedale, 2.400 (+14) necessitano di terapia intensiva, mentre 475.569 si trovano in isolamento domiciliare.

Diminuiscono i nuovi casi (11.629 contro i 13.331 di ieri) a fronte anche di un calo dei tamponi effettuati (216.211 contro i 286.331 di ieri). Cala anche il numero dei morti (299 contro i 488 di ieri), mentre si conferma il decremento dei ricoveri ordinari (-94, ieri il dato era di – 288). Salgono di 14 unità, invece, i ricoveri nei reparti di terapia intensive (ieri il dato era stato di -4).

Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento di casi è la Lombardia con 1.375 nuovi contagi, seguita dall’Emilia-Romagna con 1.208, dalla Campania con 1.069 e dal Lazio con 1.056 nuovi casi.

