Vaccino Covid, l’esperto: “I vaccinati possono trasmettere il virus”

“I vaccinati possono trasmettere il virus”: lo rivela un esperto britannico che proprio per questo motivo sottolinea l’importanza di continuare a indossare la mascherina e a mantenere il distanziamento sociale anche dopo aver ricevuto il vaccino anti-Covid.

Secondo Jonathan Van-Tam, epidemiologo britannico e consulente del governo Johnson, i vaccini approvati o in fase di approvazione “impediscono che il virus provochi la malattia nell’organismo, ma potrebbero non riuscire a impedire la sua trasmissione da un individuo all’altro”.

L’esperto, infatti, sottolinea che anche chi ha ricevuto la doppia dose del vaccino, ed è quindi immunizzato, potrebbe comunque “trasmettere il Covid-19 a qualcun altro”.

Il vaccino quindi “può evitare di ammalarsi in modo grave” spiega Jonathan Van-Tam “ma non sappiamo ancora se impedisce il contagio”.

Al momento, infatti, l’unico vaccino che sembrerebbe essere in grado di bloccare la trasmissione del virus, ma il condizionale è d’obbligo perché servono ulteriori studi per certificarlo, è quello sviluppato da Moderna, così come sottolineato anche di recente dal virologo italiano Roberto Burioni.

Per tutti gli altri vaccini, da quello della Pfizer-BioNtech a quelli che devono essere ancora approvati come AstraZeneca e Johnson & Johnson, non vi sono certezze al riguardo.

