Catania, positivo al Covid-19 riceveva clienti in ufficio e faceva la spesa

Un uomo di 62 anni ha continuato a esercitare la sua attività di assicuratore, incontrando clienti, e continuando a fare vita normale nonostante fosse positivo al Covid-19. L’episodio è avvenuto in provincia di Catania dove il 62enne è stato arrestato da carabinieri della stazione di Linguaglossa. La Procura ha poi disposto i domiciliari per violazione delle norme emanate per il contenimento della pandemia.

Le indagini

Secondo le indagini dei militari dell’Arma e della polizia locale, l’uomo – che risultato positivo da alcuni giorni al Covid 19 – ha continuato a svolgere la propria attività lavorativa e si è anche recato a fare la spesa all’interno di alcuni supermercati. Con questo atteggiamento, secondo la Procura di Catania, avrebbe “messo a repentaglio l’incolumità pubblica, sottoponendo i soggetti terzi con i quali è venuto a contatto e non, a rischio di contrarre il virus”. L’uomo è stato bloccato da carabinieri nella sua sede di lavoro subito dopo aver ricevuto un cliente ignaro della positività del 62enne.

