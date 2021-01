Covid, le ultime notizie di oggi (23 gennaio 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – La pandemia di Coronavirus ha causato oltre due milioni di vittime nel mondo, mentre l’Italia ha ormai sorpassato la soglia degli 80mila decessi e la Francia è alla prese con un’impennata di contagi. Prosegue intanto la campagna di vaccinazione, ormai entrata nel vivo nel nostro Paese. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, sabato 23 gennaio 2021, aggiornate in tempo reale:

 

LA DIRETTA – COVID ULTIME NOTIZIE

Ore 9,30 – Rio de Janeiro cancella il Carnevale – La manifestazione era stata fatta slittare a luglio, ma ora il sindaco della città carioca annuncia che nel 2021 l’appuntamento più caro alla popolazione dovrà saltare: troppi rischi di contatti e troppe difficoltà per l’organizzazione dei carri.

Ore 7,00 – Vaccini, tagli anche da AstraZeneca: “In tre mesi il 60 per cento di dosi in meno” – “Significativi ammanchi”, circa il 60 per cento di quanto concordato, quelli preannunciati dall’azienda farmaceutica alla commissione Ue ancor prima dell’approvazione del suo vaccino. Un’altra batosta per l’Italia che, a questo punto, dei 16 milioni di dosi attese per il primo trimestre potrebbe vederne arrivare meno di 7 milioni. Ancora una volta problemi all’impianto di produzione europeo, la causa del taglio delle consegne.

Covid ultime notizie in Italia e nel mondo: cosa è successo ieri

Il bollettino della Protezione Civile – Secondo il bollettino di venerdì 22 gennaio sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 13.633 i nuovi casi, contro i 14.078 di ieri, e 472 i morti (ieri erano stati 521), a fronte di 264.728 tamponi totali effettuati (ieri erano stati 267.567). Il tasso di positività scende leggermente da 5,3% a 5,1%. Qui il bollettino completo

Lombardia: “Rt sbagliato, chiediamo zona arancione” – Dopo il ricorso contro la decisione del ministero della Salute di collocare la Lombardia in zona rossa, la Regione guidata da Attilio Fontana torna a chiedere la zona arancione, stavolta sulla base di un ricalcolo dell’Rt che la farebbe rientrare nella fascia di rischio più bassa.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, i tecnici della Regione “dovrebbero trasmettere al ministero della Salute i nuovi dati ammettendo di aver sbagliato il calcolo dell’Rt nell’ultimo monitoraggio e sollecitando una nuova valutazione della cabina di regia“. In tal caso il ministro della Salute Roberto Speranza, dopo il nuovo parere, “potrebbe firmare l’ordinanza che cambia la fascia e la Regione potrebbe tornare in arancione già domenica“. Leggi la notizia completa

Monitoraggio Iss: “Rt sceso sotto l’1″ – Dopo cinque settimane consecutive di aumento di valore, l’indice di contagio Rt è sceso sotto l’1, e cioè la soglia considerata a rischio. Lo riporta il consueto monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss). Il calo (rispetto all’1,09 di venerdì scorso) è probabilmente dovuto all’effetto delle chiusure del periodo natalizio, quando l’Italia è stata quasi sempre zona rossa, con pochi giorni arancioni. In base al monitoraggio regionale, inoltre, l’Iss ha confermato i colori di alcune Regioni: Lombardia, Sicilia e Provincia di Bolzano resteranno in zona rossa, Toscana e Provincia di Trento in quella gialla.

Hong Kong entra in lockdown per la prima volta – Le autorità di Hong Kong hanno imposto il primo lockdown per decine di migliaia di cittadini per contenere un peggioramento della pandemia di coronavirus nel distretto di Yau Tsim Mong, un distretto densamente popolato dove si è registrata circa la metà dei casi giornalieri dell’ultima settimana. La misura dovrebbe entrare in vigore nel fine settimana. Hong Kong, che fino ad ora era sempre riuscita a tenere sotto controllo la pandemia con chiusure mirate e un efficace sistema di tracciamento, non è poruta fuggire dalla seconda ondata dell’epidemia. Secondo i media locali il lockdown dovrebbe restare in vigore per almeno due settimane: il mancato rispetto delle norme sarà punito con sanzioni

Tar Campania: sì a rientro a scuola per superiori – Il Tar della Campania ha accolto il ricorso presentato da alcuni genitori contro l’ ordinanza della Regione ed ha deciso (con un provvedimento cautelare) che le scuole superiori dovranno aprire con “modalità integrata”. La Regione Campania, hanno osservato i giudici amministrativi nel provvedimento d’urgenza (il giudizio di merito e’ fissato il 16 febbraio) dovrà “conformarsi a quanto prescritto nel citato Dpcm per le scuole secondarie superiori, previa ricognizione degli atti attuativi e proattivi necessari a rendere effettiva la didattica in presenza nei limiti quantitativi, minimi e massimi, prescritti”.

Impennate di contagi in Francia: si teme una nuova variante – Un’impennata di contagi è stata registrata in queste ore in Francia nell’ospedale di Compiègne, alle porte di Parigi. Sono stati contagiati 170 pazienti e circa 70 tra medici e infermieri. Anche in altri ospedali dell’Est e del Sud Ovest della Francia sono stati riscontrati focolai analoghi. I test effettuati hanno escluso che si tratti della variante inglese. C’è quindi il fondato timore che queste impennate siano legate a una nuova e più contagiosa variante del Covid che si starebbe diffondendo proprio in Francia.

