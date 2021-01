Coronavirus Italia, bollettino oggi 23 gennaio: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 13.331

Decessi: 488

Tamponi effettuati: 286.331

Ricoveri in terapia intensiva: -4

I numeri della pandemia Attualmente positivi: 498.834

Casi totali: 2.455.185

Decessi: 85.162

Guariti: 1.871.189

Secondo il bollettino di oggi, sabato 23 gennaio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 13.331 i nuovi casi, contro i 13.633 di ieri, e 488 i morti (ieri erano stati 472), a fronte di 286.331 tamponi totali effettuati (ieri erano stati 264.728). Il tasso di positività scende a 4,65 per cento dal 5,1% di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 498.834 (-3.219). Il bilancio delle vittime ammonta a 85.162 (+488) decessi. I guariti invece sono 1.871.189 (+16.062), per un totale di 2.455.185 casi (+13.331): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 21.403 (-288) sono ricoverati in ospedale, 2.386 (-4) necessitano di terapia intensiva, mentre 475.045 si trovano in isolamento domiciliare.

È stabile, rispetto a ieri, la situazione epidemiologica in Italia. Secondo l’ultimo bollettino, infatti, i nuovi casi registrati nell’ultimo giorno sono 13.331 (contro i 13.633) a fronte anche di un numero maggio di tamponi (286.331 contro i 264.728 di ieri). Leggermente superiore il numero dei morti (488 contro i 472 di ieri), mentre continua il decremento sia dei ricoveri ordinari (-288 contro i -354 di ieri), che delle terapie intensive (-4 contro i -28 di ieri).

Per quanto riguarda le Regioni, quella con il maggior incremento dei casi è la Lombardia con 1.535 nuovi contagi, seguita dall’Emilia-Romagna con 1.310 e dal Lazio 1.297 nuovi casi.

