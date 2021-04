TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

Covid, le ultime notizie di oggi 24 aprile 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Da lunedì in Italia torneranno le zone gialle: ristoranti aperti anche a cena (solo con posti all’aperto), riapriranno cinema e teatri e studenti in presenza in tutte le scuole. Intanto prosegue, non senza difficoltà, la campagna vaccinale in Italia (Qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, sabato 24 aprile, aggiornate in tempo reale.

 

COVID IN ITALIA E NEL MONDO: LA DIRETTA

Ore 7. 00 – Usa, via libera dall’Fda al vaccino Johnson & Johnson –Via libera negli Stati Uniti alla ripresa della distribuzione e somministrazione del vaccino Johnson & Johnson. La Food and Drug Administration e i Cdc, centri federali sanitari, hanno accettato la raccomandazione fatta dal panel di esperti che aveva consigliato di togliere l’embargo al vaccino J&J dopo i problemi legati alla manifattura in Maryland. Il via libera della commissione era arrivato nel pomeriggio con dieci voti a favore e quattro contrari. Secondo la raccomandazione, “i benefici” del farmaco J&J “superano i rischi”.

LE NOTIZIE DI IERI

Il bollettino – In Italia, venerdì 23 aprile 2021, si registrano 14.761 nuovi positivi e 342 morti. Ieri c’erano stati 16.232 nuovi casi e 360 morti. In totale sono stati effettuati 315.700 tamponi (ieri erano stati 364.804). Il tasso di positività è al 4,67 per cento, rispetto al 4,4% di ieri. Le persone attualmente positive al Covid sono 465.543 (-6.653). Il bilancio delle vittime ammonta a 118.699 (+342). I guariti invece sono 3.351.461 (+21.069), per un totale di 3.935.703 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 21.440 (-654) sono ricoverati in ospedale, 2.979 (-42) necessitano di terapia intensiva, mentre 441.124 si trovano in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento di casi è la Lombardia con 2.304 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 1.970 e dalla Puglia con 1.692 nuovi casi. Il bollettino.

Covid, ultime notizie – Da lunedì 15 Regioni gialle, 5 arancioni, Sardegna rossa – Sono 15 le Regioni che da lunedì 26 aprile torneranno in fascia gialla, reintrodotta nell’ultimo decreto anti-Covid. Si tratta di Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Cinque Regioni, invece, Sicilia, Puglia, Valle d’Aosta, Basilicata e Calabria saranno in fascia arancione, mentre la sola Sardegna resta in zona rossa. Leggi l’articolo completo.

Ue firma accordo con Pfizer per altre 1,8 miliardi di dosi del vaccino – L’Unione europea ha siglato un accordo con Pfizer-BioNTech per la fornitura fino a 1,8 miliardi di dosi del vaccino anti-Covid. Lo rende noto oggi l’agenzia di stampa Reuters, citando un funzionario dell’Unione. Si tratta del terzo contratto siglato dall’Ue con la società farmaceutica statunitense e l’azienda biotecnologica tedesca, che hanno già concordato di consegnare 600 milioni di dosi ai 27 in base agli accordi precedenti.

India, nuovo record globale di contagi in un giorno: oltre 330 mila – L’India ha registrato 332.730 nuove infezioni da Covid-19 nelle ultime 24 ore, segnando un nuovo record globale di contagi in un solo giorno. Il Paese asiatico, secondo il ministero della Salute di New Delhi, si avvicina così sempre più alla soglia di 16 milioni di contagiati dall’inizio della pandemia, secondo solo agli Stati Uniti che ufficialmente mantengono il primato mondiale con quasi 32 milioni di infettati. In India sono stati registrati altri 2.263 decessi correlati al Coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il totale delle vittime del Covid a 186.920. Nel Paese si registra una grave carenza di posti letto, medicinali e di riserve di ossigeno nelle strutture sanitarie, soprattutto nello Stato federato del Maharashtra, nella cui capitale Mumbai (ex Bombay) un incendio divampato ieri in un ospedale ha provocato la morte di 13 pazienti.

Covid, ultime notizie – Israele, oltre 5 milioni i vaccinati con 2 dosi di Pfizer – Sono più di 5 milioni i cittadini israeliani ad aver ricevuto entrambi le dosi del vaccino anti-Covid di Pfizer-BioNTech. Lo ha annunciato il ministro della Salute di Israele, Yuli Edelstein. “È un enorme risultato per il sistema sanitario e i cittadini di Israele”, ha detto il ministro. “Insieme, stiamo sradicando il Coronavirus”. Israele conta una popolazione di oltre 9 milioni di persone.

