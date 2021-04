Covid Italia, bollettino oggi 23 aprile 2021: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 14.761

Decessi: 342

Tamponi effettuati: 315.700

Terapie intensive: -42

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 465.543

Casi totali: 3.935.703

Decessi: 118.699

Guariti: 3.351.461

In Italia oggi, venerdì 23 aprile 2021, si registrano 14.761 nuovi positivi e 342 morti. Ieri c’erano stati 16.232 nuovi casi e 360 morti. In totale sono stati effettuati 315.700 tamponi (ieri erano stati 364.804). Il tasso di positività è al 4,67 per cento, rispetto al 4,4% di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 465.543 (-6.653). Il bilancio delle vittime ammonta a 118.699 (+342). I guariti invece sono 3.351.461 (+21.069), per un totale di 3.935.703 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 21.440 (-654) sono ricoverati in ospedale, 2.979 (-42) necessitano di terapia intensiva, mentre 441.124 si trovano in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento di casi è la Lombardia con 2.304 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 1.970 e dalla Puglia con 1.692 nuovi casi.

Leggi anche: 1. La mappa dei colori anti-Covid, ultime news: 14 regioni verso il giallo, Puglia e Sardegna rischiano di restare rosse / 2. Spostamenti, coprifuoco, pass. Le faq sul decreto riaperture: cosa si può fare da lunedì / 3. Burioni: “Abbracci senza mascherina tra vaccinati, io e Zangrillo lo avevamo capito in anticipo”

4. Non ripetiamo gli errori dell’anno scorso: riapriamo, ma facciamo attenzione (di S. Mentana) / 5. La Germania chiude, l’Italia apre. E ci prendono in giro su un’ora di differenza di coprifuoco / 6. Salvini chiama, super Mario risponde: la verità è che finora Draghi ha gestito la pandemia come vuole la Lega

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO

Potrebbero interessarti Esclusivo TPI: “In Libia abbiamo navigato tra cadaveri. La guardia costiera non voleva salvarli perché c’era la tempesta”. Racconto dalla Ocean Vikings La scoperta del team Crisanti: “I pazienti zero del Veneto sono i due turisti cinesi di Wuhan” Firenze abolisce l'Iva sugli assorbenti