Colore regioni: la mappa aggiornata in tempo reale, tutte le ultime news

Come ogni venerdì, la cabina di regia che riunisce Ministero della Salute e Cts è chiamata oggi a decidere sul cambio di colore delle regioni italiane in relazione alle misure anti-Covid. Il ministro Roberto Speranza firmerà entro sera le nuove ordinanze, che entreranno in vigore a partire da lunedì 26 aprile 2021.

Si va verso importanti novità in gran parte del Paese: 14 regioni sperano nel passaggio in zona gialla, dove – in virtù del nuovo decreto del Governo Draghi – ci saranno le attese riaperture di bar, ristoranti, cinema, teatri e il ritorno in aula di un’ampia quota di studenti, oltre alla piena libertà di spostamento. Misure più severe dovrebbero restare in vigore solo in Sardegna, Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata e Valle d’Aosta.

Le regioni in giallo

Come anticipato, dal 26 aprile scatteranno le prime riaperture per le regioni in zona gialla. A sperare nell’allentamento delle restrizioni – deciso come sempre sulla base dell’indice Rt e dell’incidenza dei contagi ogni 100mila abitanti – sono 14 regioni.

Si tratta di Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto.

Nelle regioni in zona gialla resterà in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino, ma ci saranno importanti novità. In particolare: bar e ristoranti potranno restare aperti (ma il servizio al tavolo sarà possibile solo all’aperto); potranno riaprire musei, mostre, cinema e teatri (sia all’aperto sia al chiuso ma con limitazioni in base alla capienza); a scuola le lezioni saranno in presenza per tutti, eccetto che per un 30% di studenti delle superiori di secondo grado.

Ci si potrà spostare liberamente all’interno del territorio regionale e verso altre regioni gialle, senza la necessità di carta (o pass) verde che certifichi vaccinazione, guarigione o tampone negativo. Resta invece il limite di un solo spostamento al giorno per andare a trovare parenti e amici tra le 5 e le 22 in massimo 4 persone, oltre ai minorenni.

Regioni in zona arancione e rossa

Tra le regioni attualmente in zona arancione dovrebbero rinviare il passaggio in zona gialla solo Sicilia, Calabria e Basilicata. Quanto alle tre regioni che sono oggi in zona rossa – Valle d’Aosta, Sardegna e Puglia – è quasi certo il passaggio all’arancione della Valle d’Aosta, mentre Sardegna e Puglia sono in bilico fra arancione e rosso.

Come può cambiare la mappa dei colori

Abruzzo da arancione a giallo

Basilicata resta arancione

Provincia autonoma Bolzanoda arancione a giallo

Calabria resta arancione

Campania da arancione a giallo

Emilia-Romagna da arancione a giallo

Friuli-Venezia Giulia da arancione a giallo

Lazio da arancione a giallo

Liguria da arancione a giallo

Lombardia da arancione a giallo

Marche da arancione a giallo

Molise da arancione a giallo

Piemonte da arancione a giallo

Puglia attualmente rossa: in bilico fra rosso e arancione

Sardegnaattualmente rossa: in bilico fra rosso e arancione

Sicilia resta arancione

Toscana da arancione a giallo

Provincia autonoma Trento da arancione a giallo

Umbria da arancione a giallo

Val d’Aosta da rosso ad arancione

Veneto da arancione a giallo

