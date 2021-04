Covid Italia, bollettino oggi 24 aprile 2021: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 13.817

Decessi: 322

Tamponi effettuati: 320.780

Terapie intensive: -85

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 461.448

Casi totali: 3.949.517

Decessi: 119.021

Guariti: 3.369.048

In Italia oggi, sabato 24 aprile 2021, si registrano 13.817 nuovi positivi e 322 morti. Ieri c’erano stati 14.761 nuovi casi e 342 morti. In totale sono stati effettuati 320.780 tamponi (ieri erano stati 315.700). Il tasso di positività è al 4,3% per cento, rispetto al 4,67% di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 461.448 (-4.095). Il bilancio delle vittime ammonta a 119.021 (+322). I guariti invece sono 3.369.048 (+17.587), per un totale di 3.949.517 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 20.971 (-469) sono ricoverati in ospedale, 2.894 (-85) necessitano di terapia intensiva, mentre 437.583 si trovano in isolamento domiciliare.

