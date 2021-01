Covid, le ultime notizie di oggi (18 gennaio 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – L’Italia supera la soglia delle 80mila vittime per la pandemia di Covid 19. E anche nel mondo la diffusione dei contagi da Coronavirus non accenna a placarsi. Prosegue la campagna di vaccinazione, ormai entrata nel vivo nel nostro Paese. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, lunedì 18 gennaio 2021, aggiornate in tempo reale:

 

Ore 9,40 – Ricciardi: “Invertire curva epidemica” – Secondo Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, in questo momento “ci vorrebbe un Governo focalizzato su una situazione che è difficile, perché le misure che noi abbiamo attivato a dicembre hanno limitato, ma non annullato, la curva epidemica. Hanno generato una sorta di plateau stabile, che ogni giorno continua” a farci “migliaia di infetti e centinaia di morti”. Intervenuto ad Agorà, l’esperto ha sottolineato che l’obiettivo primario deve essere quello di abbassare il numero dei contagi quotidiani.

Ore 9,00 – Ema: “Ritardo consegna vaccino non è un problema” – “Il ritardo nella consegna delle dosi di vaccino non è in problema per il momento. Si tratta di confermare il piano: rimane sospesa la consegna di questa settimana che ha un po’ rallentato il tutto anche perché 25mila dosi sono tante”. Lo dichiara a Sky Tg24 Armando Genazzani, direttore di Scienze del farmaco all’Upo di Novara, e rappresentante dell’Italia nel gruppo vaccini anti Covid di Ema.

Ore 8,30 – Russia: al via da oggi vaccinazione su larga scala – Inizia oggi in Russia la vaccinazione di massa dei cittadini contro il Covid. Il 15 dicembre è iniziata la campagna, a partire dalle categorie professionali più esposte. Il siero prescelto è lo Sputnik V, prodotto in Russia e sulla cui efficacia aleggia ancora un alone di mistero.

Ore 07,00 – Locatelli: “Immunità di gregge? D’estate col 70% di vaccinati” – L’immunità di gregge in Italia si potrà raggiungere in estate. È la stima che Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, fa a ‘Che tempo che fa’, su Raitre. Afferma Locatelli: “Io sono per natura ragionevolmente ottimista: sarà un fenomeno progressivo e riusciremo ad avere questa immunità di comunità quando riusciremo a vaccinare il 70% dei residenti. Ovvero entro il terzo trimestre”.

Covid in Italia e nel mondo: cosa è successo ieri

L’Alto Adige va contro il Governo e resta in zona gialla – L’Alto Adige resta in zona gialla, nonostante Governo e Cts l’abbiano posta in zona rossa. Il presidente Arno Kompatscher, in disaccordo con l’esecutivo, ha infatti firmato l’ordinanza che prevede il mantenimento delle restrizioni da zona gialla attualmente in vigore.

L’Austria prolunga il lockdown fino al 7 febbraio – L’Austria prolungherà lo stato di lockdown fino ad almeno il 7 febbraio. Lo ha annunciato oggi il cancelliere austriaco Sebastian Kurz (OeVP) confermando l’allungamento del terzo blocco che era iniziato il 26 dicembre scorso. Per contenere il più possibile il contagio da Covid-19, dal 25 gennaio sarà obbligatorio l’uso della mascherina Ffp2 in tutti i negozi e sui mezzi pubblici. La distanza interpersonale dovrà essere di due metri. Secondo il governo austriaco le mascherine Ffp2 dovranno essere vendute nei negozi di generi alimentari a prezzo di costo.

Cts: riaprire scuole superiori. Le Regioni che le tengono chiuse se ne assumono la responsabilità – Le scuole devono essere riaperte: chi le tiene chiuse se ne assume la responsabilità. È questa l’indicazione del Cts al termine della riunione convocata d’urgenza su richiesta del governo. Il Decreto della Presidenza del consiglio dei ministri (Dpcm) entrato in vigore il 16 gennaio prevede la riapertura delle scuole superiori tra il 50% e il 75% nelle regioni in zona gialla o arancione, ma alcuni governatori vorrebbero tenere chiuso. Attualmente il rientro domani delle superiori è previsto solo nel Lazio, Molise, Piemonte (al 50%), Emilia-Romagna. Si capirà nel pomeriggio che cosa decideranno i governatori, sulla base del parere del Cts. Il Piemonte per esempio è l’unica regione che dovrebbero riaprire nel Nord. Il Friuli ha firmato già ieri un’ordinanza urgente che ribadisce quanto già deciso, ovvero il rientro il 1° febbraio.

Vaccini: Giani, 4 giorni sospensione per garantire richiami – “Pfizer si prepara ad adeguare le proprie catene produttive ad una richiesta di fornitura di vaccini forse superiore anche alle loro aspettative, in un periodo che per ora li vede unici fornitori. Da parte nostra, quindi, la sospensione per quattro giorni della vaccinazione, per garantire il richiamo a quanti hanno avuto la prima dose”. Lo ha detto oggi il governatore toscano Eugenio Giani confermando, spiega una nota, “quanto annunciato ieri, ovvero che non c’è nessuno stop nelle vaccinazioni”. Nella serata di ieri la Regione ha diffuso una nota confermando per oggi il via alla somministrazione delle seconde dosi Pfizer che proseguiranno nei prossimi giorni. Invece per le prime dosi confermate le prenotazioni odierne ma annullate quelle di del 18, 19, 20 e 21 gennaio “per garantire la disponibilità della seconda dose a tutti coloro a cui è già stata somministrata la prima”. In Toscana da domani partono invece le somministrazioni delle prime 5.300 dosi del vaccino di Moderna.

