Covid, le ultime notizie di oggi (15 marzo 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Il governo italiano ha emanato ieri il nuovo decreto anti-Covid, mentre dal 15 marzo quasi tutta l’Italia si appresta a diventare rossa o arancione. Intanto, sono più di 6 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino [qui i dati in tempo reale] e quasi due milioni i cittadini che hanno ricevuto anche la seconda dose. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, lunedì 15 marzo, sul Covid-19 in Italia e nel mondo, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE: LA DIRETTA

Ore 10,50 – Agostino Miozzo lascia la guida del Cts: andrà ad affiancare il ministro Bianchi sulla scuola – La decisione, concordata con Palazzo Chigi e col ministero della Salute, è stata ufficializzata ieri con una lettera di dimissioni. Qui la notizia completa.

Ore 10,20 – Vaccino, media: “Ue non esclude Sputnik; ruolo centrale Italia” – L’Unione europea potrebbe alla fine cedere allo Sputnik V, il vaccino russo finora respinto per ragioni mediche (manca l’approvazione dell’Ema) ma anche politiche. Lo riporta l’agenzia Reuters che cita fonti Ue secondo cui gli Stati dell’Unione stanno prendendo in considerazione l’avvio di colloqui con gli sviluppatori dello Sputnik V. Per avviare formalmente il processo sono necessarie le richieste da quattro Stati membri. L’Ungheria e la Slovacchia hanno già acquistato lo dosi russe, la Repubblica Ceca è interessata a farlo e, sempre secondo la fonte Ue, l’Italia sta valutando la possibilità di utilizzare il bioreattore di uno stabilimento ReiThera per produrre lo Sputnik V. Un secondo funzionario dell’Ue ha confermato che l’impianto di ReiThera è stato menzionato dai funzionari italiani in un incontro come possibile sito per la produzione di vaccini Covid-19 realizzati da aziende diverse dall’azienda biotecnologica italiana. ReiThera, che è al 30 per cento di proprietà dello Stato e sta sviluppando il proprio siero contro il Covid-19, contattata da Reuters non commenta.

Ore 10,15 – A Torino un uomo di 37 anni positivo al Covid è fuggito dall’ospedale, è tornato a casa e si è suicidato – Aveva scoperto in ospedale di essere positivo al Covid, ma era fuggito ed era tornato a casa, dove si è sparato un colpo di pistola. È quanto accaduto ieri, domenica 14 marzo 2021, a un uomo di 37 anni che viveva in provincia di Torino. Qui la notizia completa.

Ore 9,10 – Locatelli: “L’incendio al portone dell’Iss è un atto oltraggiosamente intimidatorio” – “È un atto oltraggiosamente intimidatorio, non soltanto da condannare ma chiaramente inaccettabile”. Con queste parole Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, è intervenuto sul caso del portone dell’Istituto superiore di Sanità incendiato a Roma nella notte. “Chi lavora all’Istituto Superiore di Sanità prova ad offrire un servizio al Paese per cercare di far gestire all’Italia un problema che ha investito tutto il mondo”, ha aggiunto Locatelli. “Massimo della solidarietà”.

Ore 9,00 – Da oggi in vigore il nuovo decreto: le Faq del governo su spostamenti, sport e chiusure – Ecco i chiarimenti su cosa si può fare e cosa no da oggi fino al 6 aprile.

Ore 8,30 – Figliuolo: “Basta buttare dosi, chiunque passa va vaccinato. È il momento della svolta o perderemo tutto” – “È il momento della svolta” lo dichiara parlando dei vaccini anti-Covid il commissario straordinario all’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo (qui il suo profilo), annunciando che l’80% degli italiani sarà immunizzato entro settembre e chiudendo anche le polemiche sui furbetti: “Basta buttare le dosi, vaccinare chi passa”. Ospite di Che Tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda su Raitre nella serata di domenica 14 marzo, il generale Figliuolo ha dichiarato: “Si sta capendo ora che è il momento della svolta o perderemo tutto: lo dobbiamo alle nostre radici, ai nostri anziani, sono morte 100 mila persone”. Qui la notizia completa.

Ore 07,00 – AstraZeneca: l’Olanda sospende l’uso del vaccino fino a 29 marzo – L’Olanda sospende almeno fino a domenica 28 marzo l’uso del vaccino di AstraZeneca, lo scrive De Telegraaf. “Sulla base di nuove informazioni, l’autorità olandese per i medicinali CBG consiglia di sospendere la somministrazione del vaccino corona di AstraZeneca come misura precauzionale e in attesa di ulteriori ricerche. Il ministro Hugo de Jonge (VWS) adotterà questo consiglio”, afferma il ministero della Salute. Sulla base del principio di precauzione, è stato deciso di non iniettare le prossime due settimane (fino a domenica 28 marzo) con AstraZeneca, ha indicato il ministro in una lettera alla Camera. Gli appuntamenti di vaccinazione con il vaccino AstraZeneca saranno cancellati.

La misura precauzionale non ha conseguenze per le vaccinazioni programmate con i vaccini BioNTech/Pfizer o Moderna. “La causa immediata dell’avviso è una nuova informazione che si è resa disponibile questo fine settimana. Si tratta di altri reclami rispetto al numero limitato di segnalazioni di trombosi dopo la vaccinazione, su cui il CBG ha basato il suo consiglio prima di questo fine settimana”, afferma il ministero. In un comunicato stampa il ministro de Jonge spiega: “La questione cruciale è se queste sono lamentele dopo la vaccinazione o come risultato della vaccinazione. Non ci dovrebbero essere dubbi sui vaccini. Penso che sia molto importante che i rapporti siano adeguatamente investigati. Dobbiamo sempre avere cautela, ed è per questo che è ragionevole premere il pulsante di pausa ora, per precauzione. Mi affido completamente ai nostri esperti in questo”.

Ore 06.30 – Figliuolo: “È il momento della svolta o perderemo tutto” – “Si sta capendo ora che è il momento della svolta o perderemo tutto: lo dobbiamo alle nostre radici, ai nostri anziani, sono morte 100 mila persone”. Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, a ‘Che Tempo che fa’.

COVID, cosa è successo ieri

Cina, a Pechino somministrate 10 mln dosi vaccino – Pechino ha somministrato un totale di 10 milioni di dosi di vaccino COVID-19 alle 9:30 di oggi, secondo le autorità locali. 6,66 milioni di persone sono state vaccinate, di cui 3,34 milioni hanno già ricevuto due dosi.

AstraZeneca: l’Irlanda raccomanda la sospensione della somministrazione – La Commissione Consultiva Vaccinale irlandese ha raccomandato la temporanea sospensione della somministrazione del vaccino contro il Covid-19 di AstraZeneca in seguito ai casi di trombi segnalati in alcuni pazienti che avevano ricevuto il siero. Lo riferisce il ministero della Salute di Dublino. La Commissione ha diffuso la raccomandazione in seguito alle nuove informazioni giunte dall’agenzia del farmaco norvegese, secondo la quale i pazienti ricoverati per sospette reazioni avverse al vaccino stanno manifestando emorragie, trombi e calo del numero di piastrine. I trombi segnalati in una trentina di pazienti avevano già spinto 7 nazioni, tra cui la Norvegia, a sospendere l’inoculazione del siero. In Irlanda sono state somministrate quasi 120 mila dosi del vaccino di AstraZeneca, per lo più a lavoratori del settore sanitario.

Vaccino AstraZeneca, Piemonte riprende somministrazione – Sono riprese regolarmente in Piemonte le somministrazioni di vaccino AstraZeneca, dopo la sospensione precauzionale di qualche ora finalizzata a individuare e isolare il lotto del quale faceva parte la dose somministrata all’insegnante biellese deceduto. Il lotto è stato individuato e proseguono ora regolarmente le somministrazioni di dosi appartenenti a lotti diversi, in attesa delle decisioni dell’Aifa e della Commissione piemontese per la farmaco vigilanza, che è stata già convocata. Lo comunica la Regione Piemonte.

