Dopo il caso dei medici finiti sotto inchiesta per la morte di alcune persone cui era stato somministrato il vaccino anti-Covid AstraZeneca (e a proposito delle quali per il momento non è stato accertato nessun legame con il vaccino), il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) Filippo Anelli ha rivolto un appello affinché si pensi a una sorta di “scudo penale” per i medici vaccinatori.

“Molti colleghi sono spaventati da quello che è successo in Sicilia”, ha detto Anelli all’Ansa. La magistratura fa il suo doveroso lavoro e sono ‘atti dovuti’ ma serve mettere in serenità gli operatori”. Secondo il medico, occorre pensare a “una sorta di ‘scudo penale’, un intervento legislativo idoneo, senza sconvolgere i nostri principi democratici, per dare in un questa fase emergenziale la possibilità al medico di potersi esimere dai problemi di carattere colposo“.

“Non ci vuole molto a immaginare cosa pensano i colleghi: sono tutti spaventati”, ha dichiarato Anelli in un’altra intervista pubblicata oggi sul Giornale. “Se per ogni somministrazione ed effetto collaterale i medici rischiano di finire davanti ai giudici, è chiaro che le adesioni alla campagna vaccinale sono più complicate. Abbiamo piena fiducia nella magistratura, però vorremmo che lo Stato mettesse i medici nella condizione di fare bene il loro lavoro con serenità senza essere colpevolizzati”.

A proposito dello scudo penale ai medici, Anelli dice: “Chiediamo un provvedimento straordinario, vista la situazione, perché il problema che abbiamo in questo momento è di tranquillizzare la categoria che si appresta a fare la vaccinazione di massa. Parliamo di decine di milioni somministrazioni ed è chiaro che su numeri così alti la probabilità di qualche evento seppure raro c’è sempre: se di fronte a tutto questo si deve scatenare una tempesta giudiziaria e mediatica diventa difficile”, aggiunge il presidente della Fnomceo. “Non è accettabile che ricadano sulle loro spalle quelli che, anche solo a livello di indagini per escludere una correlazione, sono gli inevitabili rischi”.

Leggi anche: 1. Da lunedì 3 settimane chiusi in casa ma nessuno ha il coraggio di chiamarlo per quel che è: lockdown (di G. Cavalli) /2. Assembramenti nelle città nel weekend prima della stretta: a Roma chiuse strade e piazze /3. Il piano vaccini del commissario Figliuolo: da aprile 500mila dosi al giorno. “Tutti gli italiani vaccinati entro fine settembre”/ 4. Da oggi in vigore il nuovo decreto: le Faq del governo su spostamenti, sport e chiusure

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Vaticano: illecito benedire le unioni di coppie omosessuali Prosegue il dramma dei 7000 tirocinanti calabresi Baby gang assalta autoambulanza che aveva fatto un intervento per il Covid