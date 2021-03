Assembramenti nelle città nel weekend prima della stretta: a Roma chiuse strade e piazze

L’ultimo weekend prima della stretta, con 11 regioni che da lunedì 15 marzo saranno in zona rossa, sta facendo registrare numerosi assembramenti nelle città italiane. A Roma, sono state chiuse via del Corso e Fontana di Trevi per limitare la calca. Interventi anche in alcune aree del litorale di Ostia. In molte città sono stati presi di assalto i ristoranti, con prenotazioni da record.

La stessa cosa si può dire dei parrucchieri e dei centri estetici (che resteranno chiusi in zona rossa): tanti italiani hanno approfittato dell’ultima occasione per un taglio di capelli o un trattamento estetico. Secondo i dati riportati da Confesercenti, “le richieste di appuntamenti sono raddoppiate rispetto ai normali fine settimana dell’ultimo anno”.

Quanto alle città, assembramenti si sono registrati un po’ ovunque, da Torino a Milano fino alle città del centro-sud che da domani torneranno in zona rossa, complice anche la bella giornata di ieri in molte parti d’Italia e un clima pressoché primaverile. Da domani, però, parte la stretta, che potrebbe durare anche fino a Pasqua.

