A Torino un uomo di 37 anni positivo al Covid è fuggito dall’ospedale, è tornato a casa e si è suicidato

Aveva scoperto in ospedale di essere positivo al Covid, ma era fuggito ed era tornato a casa, dove si è sparato un colpo di pistola. È quanto accaduto ieri, domenica 14 marzo 2021, a un uomo di 37 anni che viveva in provincia di Torino.

Fino alla notte precedente, l’uomo era ricoverato all’ospedale Mauriziano di Torino per un intervento chirurgico a cui si era sottoposto e che era andato a buon fine, come riporta TorinoToday. Dopo l’intervento, tuttavia, il paziente era risultato positivo al Coronavirus e, di conseguenza, era stato ricoverato in uno dei reparti Covid dell’ospedale torinese.

L’uomo si era poi allontanato furtivamente dall’ospedale, e dopo essere tornato a casa ha compiuto il gesto estremo. L’uomo non è deceduto sul colpo. Portato d’urgenza all’ospedale Molinette, poco dopo è morto per la grave ferita alla testa riportata. La procura di Torino ha acquisito la cartella clinica dell’uomo per fare luce su quanto successo.

