Covid, le ultime notizie di oggi (11 febbraio 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Le varianti del Covid preoccupano il mondo. In Italia sono oltre un milione di persone ad aver ricevuto la doppia dose di vaccino (qui i dati in tempo reale). Ma quali sono i numeri in Italia e nel mondo? Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, giovedì 11 febbraio 2021, aggiornate in tempo reale.

LA DIRETTA

Ore 7,00 – Oms raccomanda vaccino AstraZeneca anche per over 65 – Gli esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) raccomandano il vaccino AstraZeneca contro il Covid-19 a tutte le persone con età superiore ai 18 anni, incluse le over 65. Lo ha annunciato Alejandro Cravioto, presidente del Gruppo strategico di esperti (Sage), secondo quanto riferito dalle Nazioni Unite, raccomandando che la seconda dose del farmaco sia somministrata tra 4 e 12 settimane dopo la prima, preferibilmente tra le 4 e 8 settimane successive.

Covid ultime notizie in Italia e nel mondo: cosa è successo ieri

Il bollettino – Secondo il bollettino di mercoledì 10 febbraio sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 12.956 i nuovi casi, contro i 10.630 di ieri, e 336 i morti (ieri erano stati 422), a fronte di 310.994 tamponi effettuati (ieri erano stati 274.263). Il tasso di positività risale al 4,1 per cento rispetto al 3,9% di ieri. Le persone attualmente positive al Covid sono 410.111 (-3.856). Il bilancio delle vittime ammonta a 92.338 (+336) decessi. I guariti invece sono 2.165.817 (+16.467), per un totale di 2.668.266 (+12.956) casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 19.280 (-232) sono ricoverati in ospedale, 2.128 (-15) necessitano di terapia intensiva, mentre 388.703 si trovano in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento dei casi è la Lombardia con 1.849 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 1.635, dalla Puglia con 1.063 e dal Lazio 1.027 nuovi casi. Il bollettino.

Covid, ultime notizie – Ministero Salute: per il vaccino Astrazeneca seconda dose dopo 10-12 settimane – L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) “raccomanda che la seconda dose del vaccino AstraZeneca dovrebbe essere somministrata idealmente nel corso della 12/a settimana (da 78 a 84 giorni) e comunque ad una distanza di almeno 10 settimane (63 giorni) dalla prima dose”. L’indicazione è contenta nella nuova circolare del Ministero della Salute.

Germania verso il lockdown fino al 14 marzo – Il lockdown in Germania potrebbe essere prolungato fino al 7, o addirittura fino al 14 marzo. Lo scrive la Bild online, lasciando trapelare la discussione in corso in vista del vertice fra Stato e regioni di oggi. Stando al tabloid, l’ipotesi di allentare le misure anti Covid dal primo marzo non sarebbe più sul tavolo. La Germania è in rigido lockdown dal 16 dicembre.

Covid, scoperta a Milano una nuova variante – Una nuova variante del virus Sars-Cov2 è stata scoperta dai virologi della Statale di Milano. La mutazione non coinvolge la proteina Spike del virus e quindi non sembra modificare la sua capacità di infettare ma è comunque importante perché potrebbe influire sulla risposta immunitaria contro il virus da parte dell’organismo umano. Il sequenziamento è stato pubblicato sulla rivista Emerging Microbes & Infections. Leggi l’articolo integrale.

Leggi anche: 1. Il piano di Draghi per la scuola: nuove assunzioni e lezioni fino alla fine di giugno /2. Salvini: “A Draghi proporremo ristoranti aperti di sera e modello Bertolaso sui vaccini” /3. Ricciardi lancia un appello a Draghi: “La strategia della convivenza con il Covid non funziona, servono i lockdown” /4. Sale l’allerta per le varianti del Covid: così l’Italia cerca di scongiurare la terza ondata /5. Covid, Papa Francesco: “La crisi dei rapporti umani è la più grave”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID

Potrebbero interessarti Organizzano cena solidale per i terremotati: 5 anni dopo devono pagare 7mila euro di multe Covid, 12.956 casi e 336 morti nell'ultimo giorno Vaccini, gli effetti si iniziano a vedere anche in Italia? Il calo dei casi tra gli operatori sanitari