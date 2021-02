Ultime 24 ore

Secondo il bollettino di oggi, giovedì 11 febbraio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 15.146 i nuovi casi, contro i 12.956 di ieri, e 391 i morti (ieri erano stati 336), a fronte di 292.533 tamponi effettuati (ieri erano stati 310.994). Il tasso di positività risale al 5,17 per cento rispetto al 4,1% di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 405.019 (-5.092). Il bilancio delle vittime ammonta a 92.729 (+391) decessi. I guariti invece sono 2.185.655 (+19.838), per un totale di 2.683.403 (+15.146) casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 18.942 (-338) sono ricoverati in ospedale, 2.126 (-2) necessitano di terapia intensiva, mentre 383.951 si trovano in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento di casi è la Lombardia con 2.434 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 1.694, dall’Emilia-Romagna con 1.345, dal Lazio con 1.271 e dalla Puglia con 1.248 nuovi casi.

