Covid, le ultime notizie di oggi (10 febbraio 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Le varianti del Covid preoccupano il mondo. In Italia sono oltre un milione di persone ad aver ricevuto la doppia dose di vaccino (qui i dati in tempo reale). Ma quali sono i numeri? Quanti contagi ci sono? Come procede la campagna vaccinale? Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, mercoledì 10 febbraio 2021, aggiornate in tempo reale.

Ore o7.00 – Puglia in zona gialla dopo la rettifica dei dati – Da domani, giovedì 11 febbraio, la Puglia cambia fascia di rischio e passa in zona gialla. La decisione è stata presa sulla base dei dati del monitoraggio della Cabina di regia, che si è riunita in seguito alla rettifica dei dati da parte della Regione Puglia. Il ministro della Salute firmerà un’ordinanza per il passaggio in zona gialla.

Covid ultime notizie in Italia e nel mondo: cosa è successo ieri

Il bollettino: 10.630 casi e 422 morti – Secondo il bollettino di martedì 9 febbraio sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 10.630 i nuovi casi, contro i 7.970 di ieri, e 422 i morti (ieri erano stati 307), a fronte di 274.263 tamponi effettuati (ieri erano stati 144.270). Il tasso di positività è in netto calo dal 5,2 al 3,9 per cento. Qui il bollettino completo.

Draghi, vaccini prima a insegnanti e personale scuola – Il presidente del consiglio incaricato Mario Draghi avrebbe indicato negli insegnanti e nel personale scolastico le categorie prioritarie a cui somministrare i vaccini, ritenendo necessario anche l’aumento dell’uso dei tamponi rapidi tra gli studenti. Lo riferiscono i gruppi parlamentari che il premier incaricato sta incontrando.

Covid, ultime notizie – Oms, fuga da laboratorio “estremamente improbabile” – La possibilità che la diffusione del nuovo Coronavirus derivi da “un incidente collegato a un laboratorio” è “estremamente improbabile”. Lo ha detto il capo missione dell’Oms a Wuhan, Peter Ben Embarek, in una conferenza stampa, raccomandando di non condurre ulteriori studi a riguardo. Qui la notizia completa.

Regno Unito impone triplo test ai viaggiatori – Il governo britannico ha formalizzato l’attesa nuova stretta ai confini per cercare di scongiurare l’importazione di nuove varianti del Covid dall’estero. Lo ha confermato alla Camera dei Comuni il ministro della Sanità Matt Hancock, illustrando l’introduzione di misure che da lunedì prevedono l’obbligo di altri 2 tamponi (dopo 2 e 8 giorni dall’ingresso), oltre a quello in partenza, per chiunque sia autorizzato a viaggiare o rientrare nel Regno Unito da ogni Paese al mondo, in hotel o a casa, durante la già prevista quarantena di 10 giorni: quarantena che non sarà più possibile dimezzare a 5 giorni con un primo test negativo.

