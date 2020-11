Sicilia, pastore positivo al Covid: il sindaco accudisce il suo gregge. “Mi trovate tra pecore e agnellini”

Trapani, sindaco di Petrosino accudisce il pascolo di un pastore risultato positivo al Covid

Una storia di solidarietà e amicizia arriva dal Trapanese, dove il sindaco del comune di Petrosino ha deciso di aiutare un pastore che è risultato positivo al Covid insieme alla sua intera famiglia. Il primo cittadino, Gaspare Giacalone, è così rimasto accanto al gregge dell’uomo mentre questo trascorre la quarantena in isolamento, impossibilitato ad accudire il suo pascolo. “Mi trovate tra pecore, agnellini e caprette perché Antonio, il pastore, mi ha chiamato disperato per loro”, ha detto Giacalone.

“Il mio amico Antonio è rimasto a casa mentre telefonicamente provo a dargli un po’ di conforto e una mano per trovare una soluzione. Antonio ama il suo lavoro, è tutta la sua vita e con un nodo alla gola mi ripete che queste creature non possono essere abbandonate”, ha raccontato il sindaco di Petrosino. “Il covid è anche questo, colpisce direttamente e indirettamente chi non c’entra niente. Mentre io non ho mai pensato che fare il sindaco fosse tutto onore e gloria. E’ mettere i piedi nella terra bagnata di sudore, dove c’è lavoro e sacrificio. Dove c’è sofferenza e bisogno. Oggi mi sento un po’ più sindaco“, ha aggiunto Giacalone.

