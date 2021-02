Covid, 13.442 nuovi casi e 385 morti: il bollettino del 6 febbraio 2021

Covid Italia, bollettino oggi 6 febbraio 2021: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 13.442

Decessi: 385

Tamponi effettuati: 282.407

Terapie intensive: -32

I numeri della pandemia Attualmente positivi: 427.034

Casi totali: 2.602.048 casi

Decessi: 91.003

Guariti: 2.107.061

Secondo il bollettino di oggi, sabato 6 febbraio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 13.442 i nuovi casi, contro i 14.218 di ieri, e 385 i morti (ieri erano stati 377) a fronte di 282.407 tamponi, 12mila in più di ieri. Dopo tre giorni di aumento torna a calare il tasso di positività, pari oggi al 4,7 per cento contro il 5,2 di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 427.034 (-2.084). Il bilancio delle vittime ammonta a 91.003 (+365) decessi. I guariti invece sono 2.107.061 (+15.138), per un totale di 2.602.048 casi (+13.442): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 19.408 sono ricoverati in ospedale, mentre 2.110 necessitano di terapia intensiva.

