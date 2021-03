Covid Italia, bollettino oggi 20 marzo 2021: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 23.832

Decessi: 401

Tamponi effettuati: 354.480

Terapie intensive: +23 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 565.453

Casi totali: 3.356.331

Decessi: 104.642

Guariti: 2.686.236

Secondo il bollettino di oggi, sabato 20 marzo, sul Covid in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 23.832 i nuovi casi, contro i 25.735 di ieri, e 401 i morti (ieri erano stati 386) su 354.480 tamponi effettuati (ieri erano stati 364.822). Il tasso di positività è al 6,7% rispetto al 7 per cento di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 565.453 (+8.914). Il bilancio delle vittime ammonta a 104.642 (+401). I guariti invece sono 2.686.236 (+14.598), per un totale di 3.356.331 (+23.832) casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 27.061 (+203) sono ricoverati in ospedale, 3.387 (+23) necessitano di terapia intensiva, mentre 535.005 si trovano in isolamento domiciliare.

