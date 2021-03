Covid, Governo verso una nuova stretta in tutta Italia: oggi la decisione

Covid, Governo verso una stretta in tutta Italia: oggi le nuove misure

Il governo è pronto a varare nuove misure per contenere il Coronavirus, che andranno a rafforzare quelle entrate in vigore solo quattro giorni fa, il 6 marzo, per essere effettive già dal fine settimana del 13 e 14 marzo. Il Cts ieri ha messo chiaramente in evidenza che le regole vigenti sono insufficienti a tracciare e contenere la diffusione del virus nelle sue varianti, con alcune province – come quella di Brescia – in cui la situazione negli ospedali è nuovamente critica.

Da un lato, è necessario abbassare la soglia per passare in zona rossa: gli scienziati hanno imposto quella di 250 casi ogni 100mila abitanti. Dall’altro, è importante anche limitare gli spostamenti e i contatti tra persone, anche nelle fasce gialle e arancioni. L’ipotesi è quella di partire dal fine settimana e adottare un modello simile a quello delle feste natalizie: chiusura in tutta Italia, anche nella fascia più bassa di rischio, con alcuni allentamenti in zona gialla. L’obiettivo? Riportare l’Rt nazionale sotto la soglia dell’1.