Covid, le ultime notizie di oggi (10 marzo 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Mentre il governo valuta se inasprire le misure anti-Covid attualmente in vigore, in Italia sono poco meno di 6 milioni le persone che hanno ricevuto il vaccino [qui i dati in tempo reale] con più di un milione e mezzo di cittadini che ha ricevuto anche la seconda dose. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, mercoledì 10 marzo, sul Covid-19 in Italia e nel mondo, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Il Governo valuta i suggerimenti del Cts: “No decisioni a breve” – Il governo sta valutando le considerazioni che sono arrivate dal Comitato tecnico scientifico ma una decisione su nuove chiusure non è al momento sul tavolo. E’ quanto emerge al termine di una giornata in cui si sono rincorse le ipotesi di ulteriori strette a breve per limitare i contagi da Covid. In giornata il Cts, che si è riunito per più di tre ore, ha suggerito un zona rossa automatica appena si supera la soglia dei 250 casi su 100 mila abitanti in 7 giorni e weekend rossi in tutta Italia come durante le vacanze di Natale.

Secondo quanto riferisce l’AGI da fonti del Cts, gli esperti avrebbero detto no a un lockdown nazionale. La notizia è confermata da palazzo Chigi. Gli esperti hanno insistito sull’urgenza di introdurre una zona rossa automatica e rafforzata quando si supera la soglia dei 250 casi su 100 mila abitanti. Il passaggio in zona rossa (non solo scuole chiuse), ha raccomandato il Cts, deve essere quindi automatico e non a discrezione del governatore come prevede ora il Dpcm. Tuttavia, viene riferito, una decisione del governo al momento non è sul tavolo e non è attesa nelle prossime ore.

COVID, ULTIME NOTIZIE: Cosa è successo ieri

Johnson & Johnson: “Manteniamo impegni con Ue” – “In linea con il nostro accordo con la Commissione Ue, manteniamo l’impegno a fornire 200 milioni di dosi del vaccino Jannsen nel Covid-19 nel 2021”: lo rende noto l’azienda Johnson & Johnson in una nota. “Continuiamo ad avviare e attivare nuovi siti di produzione il più rapidamente possibile – si legge ancora nel comunicato – Riconosciamo che questa è una sfida estremamente complessa, per noi e per tutti gli altri produttori di vaccini. Lavoriamo con i nostri partner, autorità di regolamentazione e governi per accelerare tutte le fasi del processo di produzione dei vaccini e per attivare i nostri siti di produzione non appena lo consentano le autorizzazioni delle autorità sanitarie. I nostri attuali piani di produzione ci consentiranno di raggiungere un miliardo di dosi l’anno entro la fine del 2021”.

Il bollettino – Secondo il bollettino di martedì 9 marzo sul Covid in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 19.749 i nuovi casi, contro i 13.902 di ieri, e 376 i morti (ieri erano stati 318), a fronte di 345.336 tamponi effettuati (ieri erano stati 184.684). Le persone attualmente positive al Covid sono 478.883 (+6.350). Il bilancio delle vittime ammonta a 100.479 (+376). I guariti invece sono 2.521.731 (+12.999), per un totale di 3.101.093 casi (+19.749): questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 22.393 (+562) sono ricoverati in ospedale, 2.756 (+56) necessitano di terapia intensiva, mentre 453.734 si trovano in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento di casi è la Lombardia con 4.084 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 2.709, dall’Emilia-Romagna con 2.429 e dal Piemonte con 2.018 nuovi casi.

Mattarella vaccinato allo Spallanzani – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella “si è sottoposto questa mattina alla vaccinazione anti-Covid nell’istituto Spallanzani”. È quanto si legge in un tweet del Quirinale in cui vi è anche una foto del Capo dello Stato mentre attende il suo turno tra la gente comune.

