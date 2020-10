Covid, Burioni: “Oltre 31mila casi e 199 morti: cosa aspettate?”

“Oltre 31mila casi e 199 morti. Io vi faccio solo una domanda: cosa state aspettando?”. A scriverlo su Twitter è stato Roberto Burioni, professore di Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, citando i dati contenuti nel bollettino divulgato oggi dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute.

Burioni sottolinea in questo modo la gravità della situazione dei contagi da Covid-19 e i dubbi sulle misure prese finora dal governo per contrastare la seconda ondata, che evidentemente ritiene insufficienti. In questi giorni è in corso un dibattito sulla necessità o meno di un lockdown generalizzato per appiattire la curva dei nuovi casi di Coronavirus.

Di opinione diversa rispetto a Burioni è il suo collega della alla Emory University di Atlanta, Guido Silvestri, che sui social ha invitato alla calma e al buonsenso e si è schierato contro un lockdown generalizzato: “La cavalleria degli anticorpi sta arrivando”, ha scritto lo scienziato in un post su Facebook, “e mentre aspettiamo – con noi del settore che lavoriamo per farli arrivare in Italia al più presto – cerchiamo tutti di stare calmi (keep calm and carry-on, come dicevano gli inglesi sotto le bombe di Hitler), e di non fare scelte che potremmo rimpiangere amaramente, come quella di un lockdown generalizzato o di richiudere le scuole”.

Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, per prevedere nuove restrizioni il premier Conte vorrebbe aspettare la prima settimana di novembre, in concomitanza con il voto alle Camere sulle comunicazioni di Conte e subito dopo le festività del 1 novembre, o al massimo sabato 7 novembre. Al vaglio c’è la possibilità di “zone rosse” regionali, chiusure di alcune attività, coprifuoco anticipato. A Palazzo Chigi, però, sembrano orientati a non chiudere le scuole elementari e medie, proprio come in Francia

