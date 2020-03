Il sindaco di Bari si commuove camminando per la città deserta

Il sindaco di Bari, Antonio De Caro, ha diffuso su Facebook un video in cui cammina per le strade della città dopo il coprifuoco delle 18, imposto dalle nuove misure restrittive per contenere l’emergenza coronavirus in tutta Italia. Il sindaco passeggia davanti ai negozi e ai bar con le serrande abbassate e si commuove, pensando ai sacrifici fatti dall’amministrazione comunale per far vivere la città di Bari e attirare tante persone nel capoluogo pugliese, che negli ultimi anni ha vissuto una vera e propria rinascita grazie al turismo.

“In questi anni abbiamo fatto tanti sacrifici per riuscire a far vivere la città, a portare tanti turisti… però sono sicuro che ce la faremo, ci riusciremo, dobbiamo avere fiducia e recupereremo tutto quello che abbiamo fatto in questi anni. Ora rispettiamo le prescrizioni che ci arrivano dalla cabina di regia, perché più rispetteremo le prescrizioni e più ci metteremo alle spalle questa situazione di emergenza”, dice De Caro nel filmato.

“Ringrazio tutti gli operatori, gli operatori economici e i ristoratori che stanno subendo già una forte crisi e la chiusura alle 18 è un altro colpo all’economia della città”, continua. “Questi locali che normalmente la sera sono pieni di persone, oggi sono chiusi, ma finirà l’emergenza sanitaria e riusciremo a superare anche l’emergenza economica. Buona serata a tutti, da casa”, conclude il sindaco in lacrime nella città deserta.

