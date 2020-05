Il sindaco di Venezia Brugnaro: “Il virus ha spazzato via i turisti cafoni, ora un’accoglienza nuova”

Anche Venezia sogna il ritorno alla normalità, dopo oltre due mesi di lockdown. Secondo il nuovo decreto legge, a lunedì 18 maggio saranno possibili gli spostamento all’interno dalla propria Regione senza limitazioni e riapriranno tutte le attività commerciali. Il sindaco Luigi Brugnaro pensa alla ripartenza: “Il virus ha spazzato via i turisti ‘mordi e fuggi’, ha fatto pulizia di un turismo cafone, abbastanza cialtronesco, di gente che voleva capire in un giorno la complessità di questa città, che l’anno prossimo compirà 1.600 anni di storia. 1.600 di democrazia. Ora trovate un’accoglienza che, forse, c’è stata solo in altri periodi storici”. Il sindaco, in un’intervista-video rilasciata al Corriere, si dice ottimista per la Fase 2.

Ma bar e ristoranti criticano le nuove disposizioni per le aperture, decisamente restrittive, che rischiano di mandare in fumo le speranze dei proprietari. Anche lo storico Harry’s Bar, lunedì, non riaprirà. “Quello che manca ancora a Venezia è la popolazione. Le città sono fatte di pietre e di cittadini. Qui ci sono le pietre, che parlano di un passato straordinario, di un passato spirituale”, ha sottolineato Arrigo Cipriani, proprietario del celebre Harry’s Bar di Venezia.

Leggi anche: 1. Il prof Zangrillo a TPI: “Il Cts sbaglia e i virologi non capiscono, per le riaperture serve buonsenso, così è assurdo” / 2. Clementi a TPI: “Il virus non è più aggressivo, è un dato di fatto. Ma certi altri virologi ragionano con gli algoritmi” / 3. Vespignani a TPI: “I virologi italiani non hanno capito nulla, per sconfiggere il virus servono le 3T”

4. Massimo Galli a TPI: “La notte del paziente 1 ho sbagliato anche io” / 5. Il virologo Tarro a TPI: “Il lockdown non ha senso, il caldo e il plasma dei guariti possono fermare il Covid” / 6. Cosa significa concretamente che ora braccianti, colf e badanti verranno regolarizzati

7. “E poi ci sono gli artisti, che ci fanno tanto divertire”. Conte, le parole sono importanti / 8. “Positiva al Covid dopo 95 giorni e 4 tamponi. Ma lo Stato non ha una strategia per me: sono solo un’appestata” / 9. La seconda ondata colpisce i giovani: a Seul il 75% dei nuovi contagiati ha meno di 30 anni

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Azzolina: "Ecco le nuove regole per la maturità 2020" Leggete queste testimonianze di sequestri prima di giudicare Silvia Romano (di S. Lucarelli) Cosa si può e cosa non si può fare dal 18 maggio