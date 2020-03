“Pensavo che a me non sarebbe mai successo”: parla una delle prime contagiate dal Coronavirus

R. è una delle prime contagiate da Coronavirus in Italia. Si ammala il 20 febbraio e pensa che sia solo una banale influenza. Il virus non le viene proprio in mente, perché pensa che sia una cosa che non può succedere a lei perché giovane, forte e sana. All’ospedale le diagnosticano il Coronavirus ed entra in ricovero ed isolamento. Uscita da una settimana, oggi sta finendo un’ulteriore quarantena di 15 giorni a casa sua. Mancano 5 giorni.

“State a casa, non uscite assolutamente”: dice R. a tutte le persone che prendono ancora l’emergenza sotto gamba. Il suo è anche un appello ai governi per fare il possibile e attuare misure preventive e far tesoro dell’Italia perché hanno un esempio di cosa riserverà a loro il “futuro” osservando quello che sta succedendo qui.

“L’intervista a una delle prime malate di covid-19” è stata estratta dal progetto QUARANTINE, un documentario di Elena Brunello che in questi giorni sta filmando e documentando molti degli aspetti della vita in quarantena”

