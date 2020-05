Sassari, barista distrugge suo locale: “Costi troppo alti, grazie Coronavirus”

Sta facendo il giro del web il video di un barista e pizzaiolo di Ploaghe, in provincia di Sassari, che distrugge il suo locale a causa delle difficoltà economiche legate all’emergenza Coronavirus. “Grazie Covid-19”, afferma Gian Mario Fenu, 59 anni, nel filmato che lui stesso ha caricato sulla sua pagina Facebook. L’uomo, da 29 anni, gestisce il Fanatic Pub Pizzeria di Ploaghe. Ma da quando ha chiuso i battenti a causa del lockdown, il barista ha avuto solo spese. Così alte da non permettergli di poter riaprire.

Proprio per questo motivo il commerciante ha deciso di sfogare la sua rabbia proprio sul suo locale. Con un martello, ha colpito ripetutamente il bancone, distruggendolo. Poi ha pubblicato il video sui social. Interpellato da L’Unione Sarda, Fenu ha tuttavia sottolineato che il suo gesto non voleva essere un messaggio di protesta contro il governo. “Non ce l’ho con nessuno e non voglio lanciare alcun segnale politico – ha dichiarato il barista – ma a causa del Covid non ce la facevo a sostenere i costi e allora ho deciso di abbattere la struttura. Molto semplice. Anzi, mi stupisce l’interesse che ha suscitato il mio video”.

Fenu, molto conosciuto nella zona, gestisce anche un altro locale, il Caffè San Pietro. “Quello però – ha assicurato -non ho intenzione di distruggerlo e magari mi potrò preparare al meglio ai campionati mondiali dei pizzaioli ai quali ho partecipato gli anni scorsi, ottenendo lusinghieri piazzamenti”.

