Coronavirus: oggi, venerdì 27 marzo 2020, è in programma la messa straordinaria di Papa Francesco

Oggi, venerdì 27 marzo 2020, è in programma una messa straordinaria di Papa Francesco con la quale si conclude la settimana straordinaria di preghiera per la fine della pandemia di Coronavirus. La celebrazione si terrà sul Sagrato della Basilica di San Pietro, in una Piazza che per ovvi motivi sarà completamente vuota. Il Pontefice presiederà un momento di preghiera che durerà circa un’ora, al termine della quale impartirà la Benedizione Urbi et Orbi e successivamente l’indulgenza plenaria. La messa straordinaria era stata annunciata dal Papa lo scorso 22 marzo in occasione dell’Angelus: “Ascolteremo la Parola di Dio, eleveremo la nostra supplica, adoreremo il Santissimo Sacramento, con il quale al termine darò la Benedizione Urbi et Orbi, a cui sarà annessa la possibilità di ricevere l’indulgenza plenaria”.

Coronavirus, Papa recita l'Angelus in streaming. Poi l'affaccio

In occasione della messa, che sarà trasmessa in mondovisione (qui tutte le informazioni su dove vederla in diretta), nei pressi del cancello centrale della Basilica Vaticana, come fa sapere la sala stampa vaticana, saranno collocati l’immagine della Salus Populi Romani e il Crocifisso di San Marcello. Dopo la celebrazione, il Pontefice terrà un momenti di meditazione, mentre il Santissimo Sacramento sarà esposto sull’altare, che verrà collocato nell’atrio della Basilica Vaticano. Dopo la supplica, vi sarà la Benedizione Urbi et Orbi, seguita dalla formula per la proclamazione dell’indulgenza, pronunciata dal cardinale Angelo Comastri, Arciprete della Basilica di San Pietro.

