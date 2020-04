Coronavirus: la mappa del contagio in Italia di oggi, 6 aprile

Per il secondo giorno consecutivo in Italia i numeri del contagio da Coronavirus fanno ben sperare: cala il numero di morti in un giorno, ma anche quello dei ricoverati con sintomi. Calano di poco anche i pazienti in cura in terapia intensiva, ma Governo e autorità sanitarie insistono perché i cittadini continuino a rispettare le limitazioni. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, il bilancio nel nostro paese è di 91.246 contagiati, 15.887 morti e 21.815 guariti per un totale di 128.948 casi registrati. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie di oggi sul Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Guardando alla mappa dei contagi in Italia, la Lombardia resta la regione più colpita dalla pandemia con 50.455 casi totali. Segue l’Emilia-Romagna: 17.089 casi registrati. Il Piemonte ha superato il Veneto e ora è la terza regione più colpita, con 12.362 casi complessivi. La regione meno toccata dal Coronavirus in Italia è il Molise: 224 casi in totale, di cui 10 deceduti, 19 guariti e 131 attualmente positivi.

Di seguito i dati sul contagio, regione per regione.

– Lombardia 50.455

– Emilia-Romagna 17.089

– Piemonte 12.362

– Veneto 11.226

– Toscana 5.847

– Marche 4.464

– Liguria 4.449

– Lazio 3.380

– Campania 2.960

– Puglia 2.317

– Trento 2.285

– Sicilia 1.994

– Friuli-Venezia Giulia 2.048

– Abruzzo 1.703

– Bolzano 1.644

– Umbria 1.239

– Sardegna 907

– Calabria 795

– Valle d’Aosta 782

– Basilicata 278

– Molise 224

