Potrebbero interessarti

Messina, lotto vietato per il Coronavirus, spara alla tabaccaia e si uccide

"Ho tutti i sintomi del Coronavirus ma non mi fanno il tampone, così ho paura di infettare la mia famiglia"

Coronavirus: cosa fare in casi sospetti nei bambini, secondo il pediatra del Bambino Gesù di Roma

New York in quarantena, Joe Bastianich si filma mentre gira in skateboard: i social lo massacrano | VIDEO