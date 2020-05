Coronavirus, la Lombardia ha (quasi) raggiunto la Cina per numero di casi

Coronavirus: la Lombardia ha quasi gli stessi casi della Cina

La Lombardia ha quasi raggiunto la Cina per numero di casi da Coronavirus: è quanto emerge dai dati sull’emergenza Covid-19 in Italia forniti dal consueto bollettino della Protezione Civile. Con i 720 casi totali in più registrati oggi, infatti, la Lombardia raggiunge quota 80.089. La Cina, Paese dove è partita l’epidemia, conta, secondo i dati aggiornati in tempo reale dalla Johns Hopkins University 83.974 casi di Coronavirus. Il dato è impressionante se si paragonano le due realtà. Da una parte, infatti, c’è una Regione che conta circa 10 milioni di abitanti, dall’altra, invece, una Nazione che vanta poco meno di 1 miliardo e mezzo di cittadini. I numeri sono ancora più impietosi se si paragonano i decessi da Covid-19. In Lombardia, infatti, dall’inizio dell’epidemia sono morte 14.745 persone, circa la metà dei decessi registrati in tutta Italia, mentre in Cina i morti per Coronavirus sono stati 4.637.

C’è da dire che sui numeri forniti dalla Cina dall’inizio dell’epidemia si è sempre discusso molto. In molti, infatti, credono che i decessi per Covid-19 siano molti di più di quelli dichiarati da Pechino. Allo stesso tempo, anche nella stessa Lombardia i numeri reali potrebbero essere ben superiori a quelli ufficiali. Basti pensare che l’Istat solamente pochi giorni fa nel presentare un rapporto sulla mortalità, realizzato in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, ha affermato che vi sono almeno 11mila morti in più collegabili al Coronavirus, molti dei quali registrati nel Nord Italia e, in particolare in Lombardia. Un dato confermato anche dai dati sulla mortalità delle province. Nella provincia di Bergamo, infatti, a marzo 2020, i decessi sono aumenti del 568% rispetto a marzo 2019. A Cremona del 391%, a Lodi del 371%, mentre a Brescia del 291%.

