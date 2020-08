Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 12.694 gli attualmente positivi al Coronavirus in Italia con il virus che finora ha contagiato 249.204 persone, provocando 35.181 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, venerdì 7 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Monitoraggio Iss: “Rt nazionale sopra 1, si abbassa l’età mediana dei contagiati” – Il monitoraggio settimanale della pandemia di Coronavirus in Italia da parte dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute rivela alcuni dati importanti. Innanzitutto, l’indice nazionale di contagio Rt è risalito sopra 1, nello specifico a 1.01: “A livello nazionale – si legge – si osserva complessivamente un aumento nel numero di nuovi casi diagnosticati e notificati rispetto alla settimana di monitoraggio precedente. L’aumento è soprattutto in persone asintomatiche”. Sono 11 le regioni in cui l’indice Rt è superiore a 1. Nell’ultima settimana, l’età mediana dei nuovi positivi si è abbassata a 40 anni. Ciò “è in parte dovuto alle caratteristiche dei focolai che vedono un sempre minor coinvolgimento di persone anziane, in parte ad un aumento tra i casi importati e in parte all’identificazione di casi asintomatici tramite screening e ricerca dei contatti in fasce di età più basse”-

Qui l’indice Rt di tutte le regioni nel monitoraggio settimanale:

Emilia-Romagna: 1.01

Friuli-Venezia Giulia: 0.26

Calabria: 0

Campania: 1.25

Abruzzo: 0.82

Basilicata: 0

Lazio: 1.08

Liguria 1.16

Marche: 1.13

Molise: 0

Bolzano: 1.43

Trento: 1.28

Piemonte: 0.87

Puglia: 1.1

Sardegna: 0.12

Valle d’Aosta: 0.11

Umbria: 0.58

Sicilia: 1.62

Toscana: 1.2

Veneto: 1.28

Lombardia: 1.04

Ore 17,26 – Il bollettino della Protezione Civile – Le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia sono 12.694 (+48 rispetto ieri). Nelle ultime 24 ore si sono registrati 402 nuovi casi (di cui 118 in Lombardia), portando così il totale dei contagi da inizio pandemia a quota 249.204. Il bollettino

Speranza: “In Dpcm riapertura fiere e crociere. Discoteche ancora chiuse” – “Nel prossimo Dpcm faremo ripartire alcune attività, come le attività fieristiche e le navi da crociera”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell’informativa al Senato. Nel Dpcm che arriverà sul tavolo del prossimo Consiglio dei Ministri dovrebbe essere ribadito il ‘no’ alla riapertura delle discoteche e, per il momento, l’obbligo di indossare la mascherina fino a fine mese. Entro il 25 agosto, il comitato tecnico-scientifico dovrebbe dare poi una indicazione per quanto riguarda l’utilizzo dei dispositivi sanitari di protezione per gli studenti. Il Dpcm che il ministro della Salute Speranza sta illustrando nell’aula del Senato dovrebbe essere breve e ribadire le misure di contenimento previste finora. Tra le nuove riaperture il sì all’attività fieristica e alle navi da crociera.

Coronavirus, ultime notizie Italia – Cts, pubblicati i verbali finora secretati dal Governo. Sono stati diffusi online i verbali del Comitato tecnico scientifico (Cts) posti alla base dei Dpcm per il contrasto all’emergenza Coronavirus, resi pubblici dalla Fondazione Einaudi dopo che il governo ha accettato – dopo una battaglia durata mesi – di togliere il segreto sui documenti. Si tratta di 5 verbali per oltre 200 pagine di testo firmati dal Comitato, risalenti al periodo da febbraio ad aprile 2020. Qui i documenti

Il virologo Clementi: “Non ci sarà la seconda ondata” – “Non ci sarà una seconda ondata, l’autunno sarà come adesso, il virus si sta adattando all’uomo, magari farà un ping pong con il pipistrello, cioè ce lo ripasseremo tra specie, ma non se ne andrà fino al vaccino”. Lo afferma il professor Massimo Clementi, ordinario di virologia al San Raffaele di Milano, in un’intervista a ‘La Stampa, secondo il quale “non si capisce perché lo Stato europeo con la situazione epidemiologica migliore sia l’unico a prorogare lo stato di emergenza. Francia e Spagna, messe peggio dell’Italia, non si sono sognate nulla del genere. Lo stato d’emergenza andava bene a marzo e aprile, ma non adesso. L’attenzione invece servirà ancora molti mesi. Se i focolai non dovessero scemare, in attesa di un vaccino o di un farmaco antivirale specifico, non esiste altra misura che la prevenzione”.

